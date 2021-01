Irving Alberti sobre Milagros Germán: “Eso no era el gran cambio que ella entendía y eso la está abrumando”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El comunicador y humorista Irving Alberti salió en defensa de su amiga y colega, la directora de Comunicaciones de la Presidencia Milagros Germán, ante los ataques que ha recibido en los últimos días en las redes sociales.

“Creo que a ella (Milagros) le ha fallado su capacidad emocional de tener que hablar mentiras, y de tener que enfrentar una gente en la que ella creyó y saber que están improvisando, y tener que enfrentar eso”, dijo Irving en el espacio “Cambio y Fuera” que conduce Raeldo López y Enrique Quailey.

Alberti expresó que le gustaría poder sacar a Germán del Palacio: “Diva no hay ningún cambio, no vale la pena, vete de ahí”, son las palabras que le diría a la comunicadora para que deje su cargo en el Gobierno.

“El manín” dijo que no vale la pena que “La Diva” desperdicie 30 años de carrera intachable en un Gobierno que no es lo que prometió.

Alberti dijo que en la política hay que tener cierta frialdad para decir las cosas y Milagros no cuenta con esa cualidad.

Señaló que lo que le ha pasado a Milagros “más que una falta de capacidad intelectual ha sido esa falta de capacidad emocional, y esa frialdad que necesita la gente en la política para salir hablar mentiras, salir a decir las cosas que ella sabe que no son”.

“Eso no era el gran cambio que ella entendía y eso la está abrumando, duele más lo que pasa con tu entorno no con la oposición, fíjense que cuando no hay respuesta la mandan a ella a improvisar”, agregó.

Asimismo, manifestó que aunque, quizás, Milagros no lo reconozca “este pasando el dolor, no de la oposición porque lo que pasa con la oposición no duele, duele más lo que pasa con tu entorno, el dolor de la traición, del que está cerca, del que la manda cuando no hay respuestas”.

El actor afirmó que al final, Milagros Germán por “lealtad” no se irá del gobierno, pero llegará un momento que la “van a sacar” por lo que buscarían una persona que “si enfrente, que si diga las cosas como son, que si hable mentiras, que si diga las cosas a la franca”.