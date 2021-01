Katy Perry quiere que su mascota sea vegana y "desata carnicería mediática" en su contra

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Katy Perry se fijó como meta este año que su perro se convierta en vegano como ella, pero encontró una "carnicería mediática" en su contra porque muchos usuarios de redes sociales consideran eso un real abuso contra el animal.

Katy Perry, de 36 años, y Orlando Bloom de 44 años, comparten pasión por sus mascotas. De hecho, la californiana y su perrito Nuggets van siempre juntos. No es raro ver a los artistas paseando a sus mascotas.

Sin embargo, la cantante estadounidense es centro de críticas luego de que el fin de semana ella confesó que está a punto de volverse completamente vegana según sus resoluciones para año nuevo y que involucrará a su mascota.

“Estoy lista en un 95% para ser 100% vegano… mi perro Nugget se ha unido a mí en este viaje durante los últimos 4 meses. Oren por nosotros, ok”, escribió la intérprete de "Smile", su quinto álbum de estudio.

Quienes siguen la cultural gastronómica vegana evitan los productos de origen animal y sus derivados en la alimentación: carne, pescado y cualquier alimento que derive de la explotación de un animal (miel, huevos, leche...).

La mayoría de los mensajes le recuerdan a la diva del pop que "los perros son carnívoros, pertenece a la naturaleza y la genética, nosotros como humanos no debemos quitarles esta parte que pertenece a su especie. Podemos controlar muchas cosas, pero controlar quiénes son no es nuestro deber".

Otro mensaje: "Espero que Nugget tan solo te haya estado acompañando en darte apoyo emocional. Los perros no deberían ser veganos, así que por favor continúa dándole lo que necesita. También quiero decir que ser imperfectamente vegana está bien, tan solo hacerlo lo mejor que puedas y no fustigarte por ningún error".

+ Una pareja famosa

Katy Perry se ha mantenido activa en las redes sociales, donde suele compartir pareces, criterios y momentos de su vida, como festejos familiares.

En agosto pasado, la cantante Katy Perry y el actor se convirtieron en padres de una niña, Daisy Dove Bloom.

La cantante anunció su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su nueva canción "Never worn white" en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.

Para la intérprete de grandes éxitos como "Teenage Dream" o "I Kissed A Girl", Daisy es su primer hijo, mientras que para el actor Orlando Bloom es el segundo, puesto que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con lo modelo Miranda Kerr.

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.