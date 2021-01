¿Ha comprado Tom Cruise robots anti-COVID para el rodaje de "Misión Imposible 7"?

EUROPA PRESS

Madrid

En diciembre de 2020 salió a la luz un audio de Tom Cruise en el que el actor reprendía duramente a varios miembros del equipo de Misión Imposible 7 por incumplir las pautas de seguridad contra el coronavirus. Tras un breve parón, la producción será reanudada este año y, tal como apuntan los rumores, podría regresar con una extraña nueva medida de prevención.

Según The Sun, Cruise ha adquirido dos robots "de última generación" para vigilar al equipo en el set de Misión Imposible 7. "Los robots son realmente sofisticados y bastante intimidantes. Son como Terminator pero no tan violentos", dijo una fuente al tabloide. Aparentemente estas máquinas también son capaces de hacer tests de COVID-19 en el momento. Por su parte, Slashfilm ha desmentido que haya robots en el rodaje, aunque sí ha afirmado que habrá tecnología capaz de hacer pruebas de coronavirus a los empleados.

En los mencionados audios Cruise explotaba contra dos trabajadores que no habían guardado la distancia de seguridad. "Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!", gritó. "No quiero vuestras disculpas. Ya lo he dicho, es lo que quiero, y si no lo hacéis, estáis fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, estáis despedidos", agregó.

El rodaje de la cinta se vio afectado en octubre de 2020, cuando 12 personas en la grabación en Italia dieron positivo por COVID-19. El resto de la producción tendrá lugar en Reino Unido y, si todo va según lo previsto, el filme de Christopher McQuarrie se estrenará el 19 de noviembre de 2021.