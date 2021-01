Echan a Bruce Willis de una farmacia al negarse a llevar mascarilla

EUROPA PRESS

Madrid

Bruce Willis se ha convertido en el blanco de las críticas por no respetar las medidas de seguridad contra el coronavirus. El actor ha sido expulsado de una tienda tras negarse a usar mascarilla y, tras revelarse esta información, ha pedido perdón públicamente.

Según Page Six, el intérprete entró en una farmacia de Los Ángeles sin mascarilla, algo que molestó al resto de clientes. Tal como relata la publicación, se negó a cubrirse nariz y boca "a pesar de llevar un pañuelo en el cuello que podría haberse subido fácilmente".

Un empleado pidió a la estrella de Jungla de cristal que abandonara el establecimiento, donde Willis fue fotografiada. El protagonista finalmente abandonó el lugar sin hacer sus compras.

Después de que saliera a la luz esta información y el artista se convirtiera en tendencia en Twitter, Willis decidió disculparse públicamente. "Fue un error de juicio", declaró a People. "Manteneos seguros todos y sigamos llevando mascarilla", agregó.

Willis no es la primera celebridad que genera polémica por rechazar la mascarilla. Los fans de The Mandalorian exigieron el despido de Gina Carano después de que la estrella de Star Wars ridiculizara el uso de mascarilla. "Los líderes demócratas ahora recomiendan que llevemos vendas en los ojos junto con la mascarilla para que no podamos ver lo que de verdad ocurre", se puede leer en uno de sus tuits.

Sin embargo, otros artistas sí han animado a usar mascarilla. Este ha sido el caso de Tom Hansk. "Solo hay tres cosas que podemos hacer: usar mascarilla, distancia social y lavarnos las manos. Esas cosas son muy simples, muy fáciles, si alguien no puede hacer esas tres cosas muy básicas, solo puedo decir que debería daros vergüenza", dijo.