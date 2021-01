Manny Cruz cumple sueño de joven que canta en la Zona Colonial

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Manny Cruz, quien está en uno de los mejores momentos de su carrera y celebra la nominación a Premio Lo Nuestro, cumplió el sueño de Danny Yanes mejor conocido como “El doble voz”, un joven que canta con su guitarra en la Zona Colonial.

El merenguero grabó junto al joven “El idiota”, el tema con el cual “El doble voz” se le acercó a Manny mientras grababa el video de “Santo Domingo” en la Zona Colonial y lo impresiono con su talento como intérprete y compositor.

“Desde que Danny se me acercó quedé impresionado con todo su talento, y no pude evitar recordar mis inicios y querer inmediatamente dar un poco de todo lo que he recibido en los últimos años para servir de empujón con lo que pudiera estar a mi alcance. Deseo de todo corazón que todos mis seguidores puedan apoyarlo y que esto sea un paso sólido para el inicio de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para él.” expresó Manny en Instagram.

Esta acción del artista fue aplaudida y compartida por muchos usuarios de las redes sociales, quienes aplaudieron el gesto del cantante y resaltaron su valor como persona y profesional.

Manny fue nominado a Colaboración del Año en Premio Lo Nuestro por "Imaginarme Sin Ti" junto a Elvis Crespo.