El desorbitado sueldo de las estrellas de "Sex and the city" en su regreso

"Sex and the city" volverá con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon pero sin Kim Cattrall. Las actrices rodarán una nueva temporada de 10 episodios titulada And Just Like That... que se estrenará en HBO Max. Tras confirmarse la noticia, ya se ha desvelado cuánto cobrarán las estrellas por los nuevos capítulos.

Según Variety, las intérpretes cobrarán más de un millón de dólares por episodio. Las tres actrices también ejercerán como productoras ejecutivas. El revival seguirá a Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) y sus vivencias con el amor y la amistad a los 50 años. Se espera que la producción de la serie comience en la ciudad de Nueva York a finales de la primavera. Michael Patrick King será el productor ejecutivo junto con Parker, Nixon y Davis.

"Sex and the city" fue creada por Darren Star a partir del libro homónimo de 1997 de Candace Bushnell. La serie original se estrenó en HBO en 1998 y duró seis temporadas hasta 2004. En 2008 se lanzó Sexo en Nueva York: La película, que recaudó más de 418 millones de dólares con un presupuesto de 65 millones. Ya en 2010 se estrenó Sexo en Nueva York 2 que tuvo mucho menos éxito con unos 290 millones de dólares.

Cattrall no volverá a la ficción tras protagonizar un mediático enfrentamiento con Parker. Aparentemente el salario de las estrellas tuvo que ver en su distanciamiento. "Creí que después de seis años era hora de que todos participáramos de las ganancias no previstas de Sexo en Nueva York. Cuando no parecían interesados en eso, pensé que era hora de seguir adelante", contó Cattrall en Friday Night With Jonathan Ross sobre los motivos por los que no hubo una séptima temporada.