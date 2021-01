1931-2020. John le Carré y las sombras de la traición

Alejandro García Abreu

Tomado de La Jornada Semanal

Ciudad de México

Cu a n d o l a d y

Ann Sercomb se casó

con George Smiley,

hacia el final de

la guerra, lo describió

a sus asombrados amigos

de Mayfair como ‘tremendamente

vulgar’. Cuando, dos

años después, lo abandonó por

un cubano, campeón de carreras

automovilísticas, declaró

enigmáticamente que si no lo

hubiera dejado entonces, nunca

habría sabido cómo hacerlo,

y el vizconde Sawley acudió especialmente

a su club para observar

que lady Ann ‘también

había salido rana’.” Este es el inicio

de toda la obra de John le Carré

(Dorset, 1931-Cornualles,

2020), cuyo verdadero nombre

fue David Cornwell. El pasaje

inicial pertenece a Llamada para

el muerto (1961).

Smiley, posiblemente el personaje

más memorable de la

ficción de espionaje, emergió

completamente formado en esa

primera página, escribió David

Ignatius, columnista de The

Washington Post. “Con veinticinco

novelas y un libro de memorias

a sus espaldas, John le Carré

se convirtió en el gran maestro

de las novelas de espionaje.”

Adoptó el nom de plume de John

le Carré para evitar inconvenientes

ante la prohibición de

que los empleados del Ministerio

de Relaciones Exteriores publicaran

libros con su propio

nombre.

Sus editores españoles de Planeta recuerdan su comienzo como

espía y su devenir como escritor:

A

ntes de trabajar en los servicios

de inteligencia británicos

durante la Guerra Fría, se

formó en las universidades de

Berna y Oxford, y ejerció la docencia

en Eton. En 1960 fue

trasladado al mi6, los servicios

de inteligencia extranjeros,

y trabajó encubierto como

‘Segundo secretario’ en la Embajada

Británica de Bonn, Alemania.

Fue entonces cuando

descubrió su pasión por la escritura,

y publicó Llamada para el

muerto (1961) y Asesinato de

calidad (1962), antes de escribir

El espía que surgió del frío, reconocida unánimemente como

una de las grandes novelas

del siglo xx. La obra catapultó

su carrera como novelista y Le

Carré abandonó en 1964 el servicio

para consagrarse a la escritura.

Gordon Corera, corresponsal

de seguridad de la bbc, dijo

que el comunicado del actual jefe

del mi6 rindiendo homenaje

a sus novelas “evocadoras y brillantes”

habría provocado una

sonrisa irónica en John le Carré.

Para Corera, el oficio de Le Carré

fue moldeado por su tiempo

en el mundo secreto y, a su vez,

su propia ficción moldeó la forma

en que gran parte del mundo

veía la inteligencia británica, incluida la forma en que los espías

hablaban de sí mismos. Los

escritores a menudo se basan en

la experiencia de la vida real, pero

debido a que la experiencia de

Le Carré fue dentro de un mundo

que era secreto, es particularmente

difícil saber dónde termina

la realidad y comienza la ficción.

Creó un misterio.

El tiempo del autor trabajando

en el mi5 y el mi6 pudo ser

la fuente de su ficción, pero eligió

guardar la verdad, piensa Corera.

Le Carré le confesó en una

ocasión: “Tengo recuerdos tan

contradictorios de mi servicio anterior,

en realidad de ambos servicios,

y emociones tan conflictivas,

que estoy perpetuamente perdido

para saber lo que realmente

pienso.”También dijo: “Es un orgullo

para mí que nadie que conozca

la realidad me haya acusado

hasta ahora de revelarla.” Se

trata de la pericia del escritor.

Planeta ha publicado Llamada

para el muerto (1961), Asesinato

de calidad (1962), El espía que

surgió del frío (1963) –que consolidó

su reputación y le permitió dedicarse

plenamente a la escritura–, El

espejo de los espías (1965), Una

pequeña c iudad en Alemania

(1968), El amante ingenuo y

sentimental (1971), El topo (1974)

–cuyo título original es extraordinario:

Tinker Tailor Soldier Spy–, El

honorable colegial (1977), La gente

de Smiley (1979), La chica del

tambor (1983), Un espía perfecto(

1986), La Casa Rusia (1989), El infiltrado (1993) –otro título original portentoso: The Night Manager–, Nuestro juego (1995), Single & Single (1999), La canción de los misioneros (2006), Un traidor como los nuestros (2010), Una verdad delicada (2013), Volar en círculos (2016) y El legado de los espías (2017).

Entender el siglo XX: traiciones, topos y agentes dobles

Diversos traidores fueron descubiertos, aseveró el escritor. “Apenas había terminado mi entrenamiento básico cuando George Blake, un veterano y muy apreciado oficial del servicio, fue descubierto como un espía ruso”, dijo Le Carré. El descubrimiento de otra “manzana podrida” en el mi6, Kim Philby, proporcionaría la inspiración para El topo (1974), recuerda Gordon Corera.

Le Carré expuso el mundo de la perfidia de la Guerra Fría con el efecto que ésta genera en las emociones de aquellos que traicionaron y fueron traicionados. Se ha dicho que el término “topo”, para describir a un agente enemigo que se mete en un servicio de inteligencia, proviene de Le Carré, y muchas más de sus frases serían usadas entre los propios espías. Sin embargo, en una entrevista de 1976 con Melvyn Bragg, Le Carré dijo que el término “topo” no fue su invención, sino un “término genuino de la kgb.”

La carrera de Le Carré como espía terminó cuando se convirtió en uno de los muchos agentes británicos cuyos nombres fueron entregados a los rusos por el mencionado Philby. El traidor, que desertó a Moscú, se convirtió más tarde en la inspiración para Gerald en El topo (1974).

Margaret Atwood no escatimó elogios. Aseveró que sus novelas con el maestro de espías George Smiley, descrito por Le Carré como un “antídoto” contra James Bond, eran la “clave para comprender la mitad del siglo xx”. El historiador Simon Sebag Montefiore describió a le Carré como “el titán de la literatura inglesa.”

Le Carré fue polémico. Rechazó los honores literarios y el título de caballero, y dijo en una entrevista estadunidense de 2017 que era “tan desconfiado del mundo literario que no quiero sus elogios”.

David Ignatius sabe que Le Carré no sólo inventó los personajes del primer plano del mundo de los espías. “Él diseñó todo el escenario: el campo de batalla de la Guerra Fría pintado en tonos grises, con los personajes atormentados por la ambigu¨edad moral de su trabajo. Siempre he pensado que este lavado gris era exagerado: la Guerra Fría era menos ambigua de lo que sugería la ficción de Le Carré. Un lado era un imperio despótico que suprimía las necesidades y deseos humanos más básicos; el otro era un conjunto de democracias que, por corruptas e imperfectas que fueran, buscaban realzar la libertad humana.” El columnista de The Washington Post recuerda que la traición fue el tema eminente de Le Carré, al que volvió en sus mejores libros.

Le Carré escribió en sus memorias: “Miras hacia atrás a los libros que escribiste antes de que el reflector te identificara y se leen como los libros de tu inocencia; y los libros que le siguen, en tus momentos de tristeza, como los esfuerzos de un hombre a prueba. ‘Esforzarse demasiado’, dicen los críticos. Nunca pensé que me estaba esforzando demasiado. Pensé que se lo debía a mi éxito para sacar lo mejor de mí mismo, y en general, por bueno o malo que fuera, eso fue lo que hice.”

Ignatius insiste en que Le Carré destacó porque su reinvención de personas y eventos resultó más memorable que las cosas reales. “Un puñado de autores han definido de manera similar los períodos en los que vivieron –Dickens, Tolstoi, Balzac, Flaubert–, creadores de personajes inolvidables y del mismo aire que parecen respirar. Puede parecer extraño poner a John le Carré, el hombre que inventó incluso su propio nombre, en esa liga, pero sospecho que dentro de cien años, los lectores harán ese juicio.”

Dwight Garner escribió en The New York Times: “Le Carré a veces se equivoca políticamente. Tuvo una disputa de larga duración con Salman Rushdie, que salió a la luz en 1997 por la novela Los versos satánicos. Le Carré se opuso a la publicación en rústica de la novela y escribió que estaba ‘más preocupado por la chica de Penguin Books a la que le podrían volar las manos en la sala de correo que por las regalías de Rushdie’. Los dos lograron arreglar su disputa.”

Tenía honores de otro tipo, expresa Garner. Philip Roth llamó a la novela autobiográfica de Le Carré Un espía perfecto (1986) “la mejor novela inglesa desde la guerra”: “Una vez lo describí como ‘el Dickens de la Guerra Fría’, y creo que la identificación es una forma sucinta y válida de evaluar el alcance real de sus grandes méritos y logros como escritor”, aseveró William Boyd. Mercedes Monmany escribió:

No tardaron en despuntar dos grandes maestros británicos (ambos exagentes del mi6), John le Carré y Graham Greene, con obras ya legendarias, en el caso del primero, pertenecientes a su ciclo de novelas protagonizadas por Smiley (con la magistral El topo), pero también con su primer gran éxito: El espía que surgió del frío, de 1963. En el caso de Greene, estarían, entre otros, grandes clásicos de la Guerra Fría como El factor humano, El tercer hombre, El americano tranquilo o Nuestro hombre en La Habana (escritas entre 1950 y finales de los setenta). Greene le daría un tono de espléndida altura literaria y existencialista a temas como la lealtad a la patria, los dilemas morales y la conciencia individual, presente o no en el caso de agentes dobles soviéticos sobre los que se inspiraría. Uno de ellos sería el legendario Kim Philby (del que Stalin llegó a sospechar que era agente triple).