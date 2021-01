“The Rock” regala camioneta a hombre que lo ayudó cuando no tenía nada

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Dwayne Johnson "The Rock" no se olvida de sus amigos ni de aquellos que lo ayudaron cuando no era el actor y luchador de fama mundial que es hoy en día, por eso tuvo un gesto de agradecimiento regalándole una camioneta Ford F-150 a un hombre que le tendió la mano cuando más lo necesitaba.

El actor de Hollywood compartió a través de las redes sociales el regalo que le hizo a Bruno Lauer, el hombre que lo tomó bajo su tutela cuando apenas tenía 15 años, le proporcionó un techo donde vivir y le dio 40 dólares para comprarse su primer carro.

“Mi vida (especialmente mi adolescencia) ha estado llena de los giros y vueltas más salvajes; sin embargo, Dios y el universo siempre habían encontrado una manera de poner a algunas personas en mi camino que cambiarían la trayectoria que yo estaba siguiendo” empezó diciendo.

El exluchador quiso regresarle a Bruno un poco de lo que le dio en su juventud.

“Mi mamá y yo fuimos desalojados de la isla de Hawai y me enviaron a Nashville, Tennessee para vivir con mi papá. Cuando aterricé en Nashville, rápidamente descubrí que no iba a vivir con mi papá. Las cosas pasan, los planes cambian y así es. En cambio, iba a vivir con un tipo llamado Bruno. Quien en ese momento vivía en una pequeña habitación en un lugar llamado motel Alamo Plaza. Él podría (y debería) haber dicho ‘demonios no, no voy a aceptar a un chico que no conozco’. Pero no lo hizo. Acogió a este chico punk y nos hicimos amigos de toda la vida”, continuó su relato.

Nueve años después, “La Roca” buscó suerte en Memphis y llegó sin dinero, pero Bruno lo dejó dormir en su remolque para que él pudiera concentrarse en seguir su carrera dentro de la lucha libre.

"Feliz Navidad, Bruno y desde que me ayudaste a “comprar” mi primer auto, pensé que podría devolver el favor y comprarte uno que NO tuviera un adicto al crack en el asiento trasero. Te amo hermano", señaló la estrella, quien entre junio de 2019 y junio de 2020 embolsó ni más ni menos que 87.5 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que el famoso tiene este tipo de acciones, pues se dedica a apoyar y a sorprender a gente de escasos recursos.