Interesante fin de semana largo

Belgica Suarez

Lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano es saber entender las cosas en cada momento, he estado feliz en estos días, ver películas me encanta, las de Santa Claus son tiernas, despertarme tarde, tomarme un buen café, leer los periódicos, incluyendo los digitales y leer dos grandes obras, la más reciente de Barack Obama, muy buena, escrita luego de ser presidente, interesante conocer su experiencia antes y después, “Una Tierra Prometida” y el otro libro que por igual me ha embriagado en esta Navidad y cautiverio, me lo regaló un gran amigo, Bienvenido Pérez, “Las Leyes De La Naturaleza Humana”, una forma interesante de entendernos nosotros mismo y al ser humano, este escritor es un fenómeno de comportamiento en sentido general, conocido ampliamente por su muy célebre obra “Las 48 Leyes del Poder”, fascinante lectura y con un buen programa de actividades no hay que salir, ni romper las reglas, la pasé bien.

Jarabacoa sigue In

Jarabacoa está súper de moda. Desde hace un tiempo largo, muchas personas adoran las montañas, aunque a otros les gustan las playas, pero en verdad es que es una ciudad hermosa. Aunque hay otras que tienen atractivos increíbles, pero en ciertas temporadas, sobretodo en esta época, irnos a Jarabacoa tiene algo especial. Además hay más ambientes, de ciudad y campo a la vez. Si quieres tranquilidad la encuentras, pero si es más bullicio también. Lo que falta es otra carretera para los vehículos pesados, porque es bastante peligrosa. Cuando transitan esas patanas cargadas de materiales pesados da grima. Es una ciudad turística y sería bueno construir otra carretera.

Comentario

Pienso que si Sergio Vargas hablara menos, como dicen, “calladito te ves más bonito”. Él cantó bien, pero cuánto disparate dice, los artistas buenos hablan poco.

Detalle

Fresas Ariyama es un lugar encantador, donde una pareja, un japonés y una dominicana, cultivan fresas, convirtiendo este lugar de Constanza en una área turística muy visitada para ver los terrenos hermosamente decorados, hay lindas butacas haraganas y una casa campestre hermosa, ahora en Navidad decorada con Santa y otros atractivos de la época. Allí se degusta un exquisito té de fresas y ofrecen orientaciones sobre el cultivo de esta fruta, tomarse fotos, si quieres con sombrero japonés y disfrutar el frescor.