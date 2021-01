El amor de año y medio: Zoë Kravitz le pide el divorcio a Karl Glusman

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Zoë Kravitz y Karl Glusman estrenan las noticias del desamor en el 2021. La pareja de actores camina al divorcio tras 18 meses de matrimonio.

Un representante de Kravitz confirmó la ruptura a la revista People, aunque no han emitido ningún comunicado o declaración oficial sobre el tema.

El pasado 23 de diciembre, la protagonista de “Big Little Lies”, de 32 años, solicitó el divorcio de Glusman, trascendió.

Zoë Kravitz y Karl Glusman se conocieron en 2016 y dos años después, ella anunció su compromiso: "Estoy comprometida. No se lo he dicho a nadie todavía, quiero decir, no se lo he dicho al mundo. Quería mantenerlo en privado", dijo a la revista Rolling Stone.

La pareja se casó en una ceremonia íntima en Estados Unidos y tres meses más tarde celebraron un segundo enlace en París en junio de 2019, con más personas, entre amigos, familiares y relacionados.

La ceremonia se realizó por todo lo alto en una mansión parisina del siglo XVIII, propiedad de su padre Lenny Kravitz. Al enlace no faltó la madre de la actriz, Lisa Bonet.

En medio de la pandemia del coronavirus, la intérprete celebró el aniversario de bodas de la pareja, compartiendo una foto en blanco y negro de sus nupcias. “Un año”, posteó sobre la imagen.