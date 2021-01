Romeo Santos agranda la familila, despide el año 2020 anunciando que es padre de nuevo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Que lo diga el mismo Romeo Santos: "Este año ha sido extraño. Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbado nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física".

Sin embargo, él tiene una buena noticia: es padre de nuevo, por tercera vez.

Para anunciarlo, primero, hace el preámbulo situacional: "¿Cómo obviar también las tristes tragedias que presenciamos y la forma penosa que perdimos atletas y celebridades que idolatramos?".

Luego agrega: "Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez, mejor conocido como “Billy” y mi hermano, el ingeniero Gerry. Sin embargo, también me llegaron bendiciones#".

Ahí vino la gran nueva: "Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian. #3 #BabySolano. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un feliz año nuevo lleno de salud, positivismo y prosperidad".

Sorpresivo. Así es el gran Romeo, padre por tercera vez, para despedir un año 2020 de miradas cruzadas.

+ Su tercer hijo

Aunque su pareja de hace más de una década, Francelis, nombre que se ha ventilado en las redes, sigue de cierto modo en el anonimato, ha sido la musa madre de su realidad sentimental.

Romeo ha presentado con discreción sus dos hijos anteriores. Su primer hijo es Alex Damián, el cual procreó cuando tenía 17 años con la novia de entonces. Ya es mayor de edad para las leyes dominicanas. Tiene 19 años. Fue el primogénito de Romeo.

Con Francelis procreó a Valentino, hace aproximadamente año y medio. Él lo anunció con la portada del disco "Utopía".

El intérprete de “Sobredosis” se ha ocupado de mantener la vida de sus hijos alejados de los medios de comunicación.

“El chico de las poesías”, de 39 años, ha dicho que procura no ser un papá “muy tradicional”, de esos que no inspiran confianza y emanan temor o rigidez.

“Como padre trato de tener una relación con mi hijo. Yo soy el amigo, el pana de mi hijo, así es que nos tratamos. Hay mucho respeto, compartimos, jugamos baloncesto”, comentó el intérprete de “Imitadora” en entrevistas anteriores. Mientras que a su padre lo describe como su “Héroe favorito”.