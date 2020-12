Cada quien con su estilo

Belgica Suarez

¡Hola, buenos días! Cada persona tiene su propio estilo, no pueden ser iguales, ni comparar quien lo está haciendo mejor. Muchos aplauden lo que está haciendo Raquel Arbaje de Abinader, sí es muy lindo, que visite mujeres en la cárcel, que se motive cuando alguien le ponga un mensaje en twitter pidiendo ayuda, ella es auténtica, es innegable, está jugando su papel, como lo hizo en su momento doña Renée Klang de Guzmán, que con su dulzura se robó el corazón del pueblo y es Primera Dama por siempre, Rosa de Mejía, jugó su papel con cautela y discreción, Margarita Cedeño, mujer activa, política e independiente, todas jugaron su rol de manera diferente, como tiene que ser. Ahora, es bueno recordar que porque ya no está la ex pareja presidencial, Danilo Medina y Cándida de Medina, que en ese entonces todo se lo aplaudían, por sus buenas acciones, ya no es así. Pero así es nuestro país y los de ahora deben mirarse en ese espejo, que la gente adora el poder, todos los halagos se vuelcan hacia los que llegaron nuevos, si no dé una vuelta hacia atrás.

Excelente labor

De Cándida Montilla, cuando fue Primera Dama, hizo un gran trabajo, dedicó todo su tiempo con humildad hacia los más desvalidos, solo hay ver ese CAID, centro que forma a los niños con condiciones especiales, donde llegaron primeras damas de otros países a ver esos proyectos, mujer discreta, que desarrolló un papel bonito, sin vanidad. ¿Por qué comparar? Cada quien es diferente y es mezquino no reconocer el gran trabajo extraordinario que realizó Candi y que los agradecidos lo reconocen, pero como dije, así es la vida, al que llega al Palacio, todo se le aplaude, por eso tengan cuidado con esos halagos en demasía, que luego llega la soledad del poder.

Detalle

Estos comentarios los hago a propósito del mensaje que previó a la Nochebuena envió la Pareja Presidencial, muy emotivo, muy humano en momentos difíciles como estos que vivimos, está muy bien, pero cada quien tiene su estilo.

Nuevo año.

¡Feliz Navidad! Ya faltan pocos días para finalizar este año, esperamos que el 2021 sea de mucha paz, ya que muchos estamos paranoicos con esta situación del Covid, otros ni creen en este gran problema de salud que hay en el mundo, no le importa nada, ni el distanciamiento, ni el toque de queda, ni usar mascarillas, es una burla. ¡Qué barbaridad! Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com