Nino Freestyle concluye el año siendo tendencia mundial con “No hago coro” con Farruko

Santo Domingo, RD

En tan solo 17 horas de haber sido compartido en las plataformas digitales el tema “No hago coro”, del puertorriqueño Farruko y el dominicano Nino Freestyle, logró posicionarse en tendencia número 1 a nivel mundial.

El sencillo en el que colaboran el boricua y el dominicano bajo la producción de “Ghetto SPM”, (productor dominicano firmado por Farruko) se puede visualizar con más de un millón de vistas en menos de 24 horas.

“#1 en Mi país gracias a Dios. Solo tiene 17 horas y ya ustedes saben PEGAOOO”, dijo Nino Freestyle, considerado por la vieja escuela del género urbano dominicano como la nueva cara del rap en el país.

El rapero Nino Freestyle, oriundo de La Romana, ha tenido un 2020 lleno de luces en su carrera artística por lo que se ha convertido en el “Rey Midas” del movimiento dominicano debido a que todo lo que hace en la música lo convierte en oro.

El urbano ha demostrado con su versatilidad, a la hora de cantar y componer sus canciones, que lo ha posicionado como uno de los más importantes raperos de esta generación.

Entre las cosas positivas que logró este 2020, se encuentra haber llegado al millón de seguidores en su cuenta de instagram. Lanzó el tema “El desahogo” (producido por Jhon Neon) que logró ubicarse en un sitial privilegiado en su carrera.

Nino, además, tuvo entre su haber este año que casi finaliza el éxito de “Aficia de un Chucky” Remix con la participación de La Insuperable, la Perversa y Secreto, que cuenta en YouTube con 37 millones de reproducciones.

También, lanzó “Soltera de Oro”, un tema con el que se posicionó y afianzó más su carrera obteniendo millones de vistas en su canal de YouTube.

El intérprete, que cuenta con las canciones: “La vuelta”, “No Saben”, “Eso es mío”, descubrió su pasión por la música a la edad de 12 años y comenzó a trabajar en ella de manera profesional a los 14 años cuando visitó por primera vez un estudio de grabación.

El artista cuenta con 742 mil suscriptores en YouTube y en instagram con un millón doscientos mil seguidores. Nino, se destacó por su capacidad de hacer freestyle logrando romper el “Jon Z Challenge”, un récord mundial de rimas, con un total de dos mil ciento catorce (2114) palabras rimadas.

En la actualidad Nino Freestyle se encuentra trabajando con la reconocida casa discográfica Chosen Few Emerald Entertainment, al igual con su casa productora Three Seven Music.