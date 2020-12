Kiss y David Guetta apuestan por los conciertos de fin de año en 'livestream'

Con fines caritativos o festivos, en forma de avatar o con guitarras, las estrellas de la música Kiss, David Guetta, Kylie Minogue o Jean-Michel Jarre harán conciertos de fin de año en 'livestream' debido a la prohibición de los recitales físicos por la crisis sanitaria.

Incansable buscador de avances tecnológicos, el pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre actuará en realidad virtual en una catedral de Notre-Dame digitalizada, un evento que se podrá seguir por YouTube y Facebook.

Patrocinado por la UNESCO, este concierto inmersivo, llamado "Bienvenidos al otro lado", es un "mensaje de esperanza para el 2021 en los tiempos difíciles que atravesamos, pero también una oportunidad para rendir homenaje a la debilitada Notre Dame [tras el incendio de abril de 2019] y a todos nosotros”, explica el artista que se propone "contribuir a pesar de estos tiempos difícilesa hacer resonar París en la medianoche del 31 de diciembre".

#KISS2020Goodbye with a bang! The LIVE virtual concert event of the year on New Year’s Eve. Don’t miss this epic event! Get tickets now: https://t.co/ytmYdD4OEW