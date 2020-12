Tom Hanks cree que los cines sobrevivirán gracias a las películas de Marvel y otras grandes sagas

EUROPA PRESS

Entre los muchos cambios que ha provocado la pandemia de coronavirus en 2020 se encuentra el hecho de que muchas de las películas programadas para este año se hayan retrasado o se vayan a estrenar directamente en los servicios de streaming, cuya popularidad ha aumentado en gran medida. Esto hace que el futuro de las salas de cine sea un poco convulso, pero Tom Hanks cree que las películas de Marvel y otras superproducciones lograrán salvar el negocio tradicional.

En una reciente entrevista con Collider, el protagonista de Forrest Gump y Salvar al soldado Ryan explicó que, si bien el cambio hacia un modelo híbrido de estrenos en salas y en streaming se siente como algo inevitable, aún falta mucho para que las salas queden obsoletas, ya que aún hay grandes franquicias capaces de hacerlas sobrevivir.

"De todos modos se esperaba un cambio radical. Tenía que llegar", dijo Hanks. "¿Sobrevivirán las salas de cine? Absolutamente, lo harán. De alguna manera, creo que los exhibidores, una vez que vuelvan a abrir las salas, elegirán qué películas quieren proyectar. Y las películas de grandes eventos gobernarán ese día en los cines", añadió.

Hanks continuó explicando que "News of the New World (su próximo estreno) podría ser la última película para adultos sobre personas que dicen cosas interesantes que se proyectará en pantalla grande. Porque después, para garantizar que la gente vuelva a los cines, vamos a tener el Universo Marvel y todo tipo de grandes franquicias".

Eso quiere decir que, en opinión del veterano actor, serán los universos cinematográficos, las películas interconectadas y las grandes sagas, quienes hagan reflotar el cine tal y como lo conocemos tras este insólito año. Por supuesto, siempre habrá sitio para producciones más pequeñas e independientes, pero de un modo que se siente inevitable, su futuro está en el streaming.

Por último, Hanks subrayó que la gente siempre va a preferir ver las películas "en pantalla grande, porque verlas en el sofá de su casa puede disminuir de alguna manera el impacto visual. Pero el cambio radical que ha traído el COVID-19 es un tren lento que se aproxima".

"Creo que habrá una gran cantidad de películas que sólo se transmitirán en streaming, y creo que está bien verlas de esa manera porque en realidad se construirán y realizarán para la televisión de última tecnología de nuestras casas", sentenció el actor.