George Lucas explica la verdadera razón por la que vendió Star Wars a Disney

Europa Press

Madrid

En 2012, tras más de cuatro décadas dando forma a su universo original llamado Star Wars, George Lucas tomó la difícil decisión de vender la franquicia a Disney, algo que los fans no vieron con buenos ojos. En ese momento, el cineasta había completado dos de las tres trilogías que componen la Saga Skywalker, cuando de repente decidió dejar todo en manos del estudio del ratón Mickey. Y ésta es la verdadera y emotiva razón.

Aunque desde el estreno de The Mandalorian LucasFilm ha logrado reconectar con los fans de Star Wars, la trilogía secuela producida por Disney descontentó a un gran sector del fandom. Esto se interpretó por muchos detractores como un intento del estudio por hacer suya una historia y una mitología que no le pertenecía, dejando la franquicia en manos de J.J. Abrams y Ryan Johnson.

En una reciente entrevista, Lucas ha explicado tanto los motivos reales que le llevaron a vender Star Wars como el hecho de que esperaba tener mucho más que decir en las últimas cintas.

Tal y como explica el cineasta en una entrevista con Paul Duncan para el libro The Star Wars Archives (1995-2005), recogida por el programa Star Wars is The Dumb, en el año 2010 ya estaba trabajando en la trilogía secuela. Sin embargo, también estaba a punto de nacer su hija, y decidió que el tiempo que le habría supuesto dirigir los tres filmes, más de una década, prefería invertirlo en su familia.

"En ese momento estaba a punto de tener una hija con mi esposa. Se necesitan 10 años para hacer una trilogía", explica Lucas. "Los Episodios I a III abarcaron de 1995 a 2005, y en 2012 tenía 69 años. Entonces, la pregunta era, ¿voy a hacer esto toda mi vida? ¿Quiero volver a pasar por eso?", añade.

"Finalmente, decidí que prefería criar a mi hija y vivir la vida por un tiempo", continúa el director, que sabía que dejar la franquicia en manos de otro cineasta, algo que ya intentó con los episodios V y VI de la trilogía original, no habría funcionado ya que eso "no era retirarse" del todo. "Estuve allí todos los días", recuerda sobre la filmación de El Imperio contraataca y El retorno del Jedi. "Sabía que no serviría de nuevo, que me sentiría frustrado", subraya.

MUCHAS COSAS QUE DECIR EN LA TRILOGÍA SECUELA

Sin embargo, y pese a que tenía grandes motivos para no involucrarse en la trilogía secuela, esto no significa que para él no fuese doloroso deshacerse de los personajes a los que había dedicado toda una vida. "Me he pasado la vida creando Star Wars, más de 40 años, y renunciar a ello fue muy, muy doloroso. Pero fue lo correcto", asegura.

Pero una vez tomada la decisión, la suerte estaba echada, Y con todo el universo Star Wars en su poder, Disney decidió continuar la historia a su manera, para deleite o disgusto de los fans. De este modo, y pese a que Lucas ya había comenzado a trabajar en el final de la Saga Skywalker, el estudio decidió seguir su propio camino, ignorando muchas de sus ideas.

"Pensé que tendría algo más que decir sobre las tres siguientes películas porque ya las había comenzado, pero decidieron que querían hacer algo más. Las cosas no siempre salen como tú quieres, la vida es así", concluye el legendario director y guionista, orgulloso y algo arrepentido de la decisión que tomó para la obra de su vida, llamada Star Wars.