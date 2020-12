The Mandalorian: Orden de las películas y series de Star Wars

Europa Press

Madrid

Tras el éxito de The Mandalorian, que ha cerrado su segunda temporada por todo lo alto con el aplauso de crítica y público, Disney ha reafirmado us apuesta por la saga Star Wars, especialmente por sus series. Tras anuncio de 10 nuevas ficciones para su servicio de streaming, a las que hay que sumar El libro de Boba Fett, el spin-off de The Mandalorian. Un alubión de títulos que vuelve a complicar el timeline de la franquicia. ¿Dónde encaja cada serie y película en la cronología galáctica?

Por ello, y para simplificar la tarea de refrescar la saga, repasamos en orden cronológico con todas las películas y series que actualmente forma parte del canon, así como los próximos proyectos anunciados por Disney con las series de Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, Rangers of the New Republic o la mencionada El libro de Boba Fett.

El evento elegido como referencia temporal, el punto de inflexión en el timeline galáctico, es la Batalla de Yavin, instante clave dentro de la saga, en el que los Rebeldes hicieron frente por primera vez al Imperio haciendo saltar por los aires la primera Estrella de la Muerte.

Estas son todas las películas y series de Star Wars, pasadas, presentes y futuras, en orden cronológico:

EPISODIO I: LA AMENAZA FANTASMA (32 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y su maestro jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) son enviados como mediadores entre la Federación de Comercio y Naboo, que llevó al colapso del planeta. Escapan con la reina Padmé Amidala (Natalie Portman) y cuando se esconden en el planeta Tatooine conocen a Anakin Skywalker (Jake Lloyd) y se cruza en su camino el gran villano Darth Maul. Consiguen detener una invasión del ejercito droide, pero finalmente todo resulta ser una conspiración para entregar el poder al senador de Naboo y al futuro tirano Sith, el Emperador Palpatine.

Momentos más importantes:

- Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, C-3PO y R2-D2 aparecen por primera vez en el universo Star Wars.

- Se revela la existencia de los Sith.

- Tras matar a Qui-Gon Jinn, Darth Maul muere (presuntamente) en su combate con Obi-Wan.

- Palpatine se convierte en el Canciller Supremo de la República Galáctica.

- A pesar de la oposición de Yoda, el joven Anakin comienza su entrenamiento jedi.

EPISODIO II: EL ATAQUE DE LOS CLONES (22 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Diez,años después Anakin ha crecido, y ahora es interpretado por Hayden Christensen. La película presenta al Conde Dooku (Christopher Lee), un ex Jedi y Sith, quien está tratando de liderar la Confederación de Sistemas Independientes. Anakin se encarga de proteger a Padmé, por lo que la lleva al remoto planeta Geonosis, donde ambos se enamoran. Los Jedi son atacados por droides, pero Obi-Wan descubre un ejército secreto de clones y contraataca.

Momentos más importantes:

- Padmé y Anakin se casan en secreto.

- La madre de Anakin, Shmi, es asesinada por los Incursores Tusken y él se venga terriblemente.

- Se crea el ejército clon.

- Las Guerras Clon comienzan entre la República y los planetas separatistas.

- El senador Palpatine adquiere poderes de emergencia sobre la República y se convierte en Canciller Supremo.

STAR WARS: LAS GUERRAS CLON (22 HASTA 19 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Antes de la aclamada película en animación 3D y de la serie que la continuaría, las Guerras Clon protagonizaron una miniserie en animación tradicional que une los sucesos de El ataque de los clones con la película dirigida por Dave Filoni.

Momentos más importantes:

- Aparece por primera vez Asajj Ventress.

- Anakin Skywalker pasa de ser padawan y llevar la trenza que caracteriza a los aspirantes a Jedi, a ser maestro y lucir la melena que presentaría en La venganza de los Sith.

STAR WARS: THE CLONE WARS (22 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Esta película de animación es antesala cinematográfica a la serie del mismo nombre que desarrolla el conflicto entre la República y los separatistas con un plan para culpar a los Jedi por el secuestro del hijo de Jabba el Hutt.

Momentos más importantes:

- Aparece por primera vez Ahsoka Tano.

- La película presenta a Rex, Cody y los otros soldados clon de la Legión 501ª.

LAS GUERRAS CLON (22 HASTA 19 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

La serie trata de llenar algunos de los vacíos del guion de las películas, y parece que con éxito ya que sus seis temporadas son muy apreciadas por los fans. La ficción abarca desde los conflictos con los separatistas, el complot del conde Dooku con Asajj Ventress hasta diferentes intrigas políticas, de corrupción y problemas que afectan a la Orden Jedi y al Senado. Sus 121 episodios incluso lograron hacer que Anakin (ya no interpretado por Christensen) se convirtiera en un personaje querido por los seguidores.

Momentos más importantes:

- El regreso de Darth Maul.

- Ahsoka deja la orden Jedi.

- Aparece Saw Gerrera.

- Yoda descubre cómo regresar como un fantasma de la Fuerza.

- La orden secreta 66 de los clones, en virtud de la que más tarde asesinarán a sus comandantes jedi, casi sale al descubierto.

EPISODIO III: LA VENGANZA DE LOS SITH (19 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Tres años después de El ataque de los clones, la guerra llega a un punto crítico. Incitado por Palpatine y sus visiones premonitorias de la muerte de Padmé, un ya poderoso Anakin se adenta en el lado oscuro, traicionando la Orden Jedi, matando a los padawan y convirtiéndose en Darth Vader. En un tremendo combate con su maestro Obi-Wan pierde su mano derecha y es dado por muerto. Mientras tanto, la República está al borde de la victoria cuando Palpatine activa la Orden 66, lo que provoca que los soldados clon aniquilen por sorpresa a los Jedi. La orden está casi destruida y Yoda y Obi-Wan se dan a la fuga. Padmé da a luz a Luke y Leia, y después muere. Finalmente, los restos del cuerpo de Anakin recogidos y reconstruidos por el Emperador Palpatine lo transforman definitivamente en Darth Vader.

Momentos más importantes:

- Primera aparición de Chewbacca.

- La orden 66 se activa y aniquila casi a todos los jedi.

- Obi-Wan vence a Anakin en el planeta Mustafar del Borde Exterior.

- Los gemelos Luke y Leia nacen en secreto.

- Padmé muere.

- Se crea el Imperio Galáctico.

- Anakin se convierte en Darth Vader.

OBI-WAN KENOBI (9 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Después de poner a salvo a Luke y a Leia, Obi-Wan, uno de los pocos Jedis que sobrevivieron a la orden 66, tuvo que ocultarse de los ojos del Imperio. Poco se sabe de lo que ocurrió con el personaje entre este momento y su regreso en Una nueva esperanza. La serie de Disney+ sobre Ben Kenobi, que aún se encuentra en preproducción, tratará de arrojar algunas respuestas al respecto.

Y no sólo eso, sino que contará con Hayden Christensen de nuevo como Darth Vader, que ejercerá como antagonista del personaje de Ewan McGregor. La historia se ambientará 10 años después de los trágicos eventos de La venganza de los Sith. El rodaje comenzará en 2021 y tampoco tiene fecha de estreno.

AN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS (ENTRE 11 Y 14 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

La película está protagonizada por Alden Ehrenreich como la versión más joven del mítico personaje encarnado por Harrison Ford. El filme recorre su juventud en el planeta Corellia, su expulsión de la escuela de vuelo de la Academia Imperial y sus primeros trabajos como contrabandista. También aparecen Chewbacca y Lando Calrissian (Donald Glover), además del mentor de Han, Beckett (Woody Harrelson).

Momentos más importantes:

- Primera aparición cronológica de Han Solo.

- Han conoce a Chewbacca y Lando por primera vez.

- Han gana el Halcón Milenario.