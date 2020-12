“Nadie es eterno en el mundo…”, artistas y fanáticos lloran la muerte del inolvidable Tito Rojas

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La partida de “El gallo de salsero”, Tito Rojas, ha consternado tanto a sus fanáticos como a sus colegas del medio artístico, quienes han expresado su pesar a través de las redes sociales dándole el último adiós al inolvidable intérprete de “Nadie es eterno”.

Aunque la letra de su canción dice: “Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, para sus millones de fanáticos y amigos esto es imposible de cumplir.

Gilberto Santa Rosa, con quien Rojas grabó el tema “Por la calle del medio”, contenido en el disco de Santa Rosa, “Colegas”, expresó su duelo a través de sus redes sociales.

“Todavía no lo creo... Mi querido Gallo, te fuiste así repentinamente, como si fuera otra de tus ocurrencias y nos sorprendiste a todos, pintándonos de luto esta Navidad que ya por sí tenía matices grises. Te vamos a extrañar y a recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste. Descansa en paz querido amigo Tito”, escribió el artista.

Igualmente, el salsero puertorriqueño Víctor Manuel utilizó sus redes sociales para despedir a Rojas: “Wow!!! Me levanto con la noticia de que nuestro querido hermano y compañero Tito Rojas partió de este mundo, cuantas ocurrencias, anécdotas, viajes, bromas, escenarios, compartir en familia que tengo en mi memoria. Te vamos a extrañar y como dice una de tus canciones “nos volveremos a ver en el paraíso donde el amor y la fe duran para siempre “. Mis condolencias a la familia.”.

El reguetonero Don Omar publicó: “Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor... Descansa en Paz Comprendido”.

Por su parte Tito el Bambino expresó que el intérprete de “Siempre seré” era uno de sus artistas favoritos y le dedicó algunas palabras.

“Que triste saber que te fuiste. Uno de mis artistas favoritos ayer yo escuchando tu mu´sica con mi familia !! Descansa en paz El gallo salsero anda suelto!! @titorojaselgallo Mucha fortaleza para su familia y amigos”, escribió el artista urbano.

Asimismo, la actriz dominicana Dascha Polanco expresó: “Mi ma´s sentido pe´same para la familia; Lo acompan~o´ en sus sentimientos. Para los que me conocen saben co´mo yo soy con el Gallo de la Salsa era uno de mis favoritos. Deseaba conocerlo y verlo en la tarima pero nunca se me pudo conceder el deseo”.

Otras figuras como Zion, Raphy Pina, Michael Stuart y miles de fanáticos reaccionaron con tristeza y sorpresa ante la partida del Tito Rojas.

Muerte

Julio César Rojas López, nombre de pila del artista, falleció en la madrugada de este sábado a sus 65 años de un presunto ataque al corazón.

Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, confirmó el deceso a la emisora musical de radio Salsoul.

Fueron familiares del intérprete quienes lo encontraron en el suelo y sin signos vitales en el balcón de una residencia en el barrio Tejas de Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico.

"Esta madrugada una llamada al 911 alertó sobre un caso médico en una residencia del barrio Tejas de Humacao", detallan dichas publicaciones.

La última presentación que ofreció Rojas fue una virtual el pasado jueves, día de Nochebuena, a través de su página de YouTube, junto a su orquesta.