Los mensajes y deseos de los famosos para esta Navidad 2020

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Faltando pocas horas para una atípica Nochebuena y Navidad, la nostalgia se apodera de los famosos y los buenos deseos este año son pedido aun con más fuerza que nunca.

Salud, amor y “normalidad”, son las peticiones que predominan en las redes sociales de las luminarias que desde ya están llenado sus perfiles con fotografías familiares y mensajes de alientos para sus millones de seguidores.

Ozuna, Caroline Aquino, Gabi Desangles, Francisca Lachapel, Clarissa Molina y otros son algunas de las figuras que contaron sus deseos en están Navidad golpeada por la pandemia del coronavirus.

Ozuna en familia

La estrella de la música urbana Ozuna ha aprovechado estos días para pasárselo con su familia, su esposa Tania y sus dos hijos Sofía y Juan Andrés.

“El negrito ojos claros” dijo que se va de vacaciones, pero antes dejó un mensaje para sus más 20 millones de seguidores.

“Este año aprendí que (muchas veces tenemos lo que creemos que nos hace falta) tener dinero no te hace rico ser rico es tener salud!! y tener a tu familia contigo, de que sirve el dinero sin salud ??? feliz navidad a todos ya me voy de vacaciones los veo el año que viene !!!! feliz navidad”, expresó el artista.

Clarissa Molina

Mientras que la comunicadora y actriz Clarissa Molina pasará la Navidad con su familia en Nueva York rodeada de tradiciones dominicana.

La reportera de “El gordo y la flaca” (Univision) habló con People en Español e hizo un balance de lo que le ha dejado este 2020.

“En lo personal pude conectarme mucho conmigo misma a nivel espiritual. Encontré la meditación. Antes trataba, sin embargo, ahora fue como que sí la pude practicar y eso me ha ayudado muchísimo a canalizar todo lo que tengo en mi mente y a materializarlo poco a poco, sabiendo que vivir en conciencia es mucho mejor”, dijo la protagonista de “Qué León”.

Clarissa, quien disfruta de uno de los momentos más estable de su carrera profesional, expresó que sus deseos para el 2021 son: “Mucha salud, mucha paz y armonía en el mundo. Suena a cliché, pero es verdad. Y que todos los proyectos, tanto a nivel profesional y personal, se me cumplan. Y así va a ser”.

Francisca Lachapel

Por su parte, su colega Francisca Lachapel pasará la Nochebuena junto a su esposo y Navidad y Año Nuevo con la familia del italiano.

Aunque está un poco triste ya qye su mamá, Divina, no podrña ir a visitarla a Miami por la pandemia, la conductora de “Despierta América” no pierde la ilusión de todo lo que traen estas fiestas navideñas.

En conversación con la revista, Francisca habló de la lección que le ha dejado este difícil año.

“Que viva un día a la vez, que disfrute el momento presente. Nunca me ha hecho más sentido el texto bíblico que dice: 'No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán'. Eso me ayuda a tener paciencia para enfrentar lo que venga y también me ha enseñado a ser más agradecida”, expresó.

Caroline Aquino y Gabi Desangles

En las redes sociales comunicadores y artistas les han regalado a sus seguidores la ya tradicional fotografía de Navidad con mensajes de esperanza y positivismo.

“Que la magia de la noche buena toque nuestros corazones, que el amor reine en nuestros hogares, practíquenos la solidaridad y el perdo´n, valoremos las verdaderas cosas importantes. Gracias por tanto carin~o que recibo de esta hermosa comunidad, deseo con todo mi corazo´n salud y una hermosa noche buena a todas las familias del mundo”, escribió la comunicadora Carolin Aquino.

Igualmente, Gabi Desangles, quien definió este año como “una movie”: Ha sido “una movie” este an~o! Nunca pensamos que el llegar vivos a Navidad seri´a considerado un logro. Por eso hoy no te voy a desear tantas cosas cursis y empalagosas. Solo pido que todos lleguemos al 24 de diciembre del 2021 vivos y sueltos. FELIZ NAVIDAD MI GENTE”, dijo la presentadora de “Vale por tres”.

Georgina Duluc

Por otro lado, la comunicadora Georgina Duluc publicó una bonita fotografía junto a sus progenitores con el mensaje: “Los que vamos a pasar una Feliz Navidad debemos dar muchas gracias de tener y estar con nuestros seres queridos, aunque sea en la distancia. No perdamos la alegría, la esperanza, ni las tradiciones. Sintamos compasión y pidamos por los que más necesitados están, no de una cena esta noche, sino, de amor, compañía y solidaridad”.