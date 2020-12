Dos individuos asaltan al cantante Yiyo Sarante

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El salsero Yiyo Sarante informó que fue asaltado junto a su padre por dos individuos armados, quienes le despojaron de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, joyas y un celular.

El artista narró el mal momento en sus redes sociales: “Mi gente acabo de ser asaltado hace unos minutos, en una obra que estoy haciendo en la avenida España, próximo a Zutros y Pitbull autodetailing, llegaron dos individuos con mascarillas, un folder, ambos con pistolas nos apuntaron sorprendiendo a mi padre, los obreros y a mí, me despojaron de RD $500,000.00 en efectivo, prendas valoradas en más de RD$1,000,000 y mi celular”.

El intérprete de “Un hombre normal” expresó con impotencia que no es justo que lo despojen de todo lo que se ha ganado trabajando honradamente.

“Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente NO es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias, que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento”, dijo el cantante.

También pidió a las autoridades que lo ayuden a dar con los malhechores.

Aracelis Mateo, esposa y manager de Yiyo, comentó a Listín Diario que él andaba con el dinero para pagarle a los trabajadores de una construcción que realiza.

Ella espera que cámaras de vigilancia que están en negocios cercanos puedan ayudar a identificar a los delincuentes.

Más Figuras

El cantante se une a la lista de figuras que en los últimos meses han sido victimas de la delincuencia en el país.

Se recuerda que hace unos meses la periodista Alicia Ortega denunció que desaprensivos robaron los retrovisores de su vehículo en pleno toque de queda y en menos de un minuto.

Semanas antes de ese hecho la comunicadora Mariasela Álvarez fue asaltada junto a su hija por un hombre a punta de pistola, quien posteriormente atracó al productor de “Dominicana´s Got Talent” Tuto Guerrero, y a su familia.

El individuo fue enviado a la cárcel 15 de azua a cumplir un año de prisión preventiva, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada en su contra por el Ministerio Publico.