Hija del multimillonario Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca nació con el “paladar hendido”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A casi dos meses del nacimiento de convertirse en padres, el multimillonario Gianluca Vacchi y su pareja la modelo Sharon Fonseca mostraron el rostro de su hija y revelaron que nació con lo que se conoce como paladar si cerrar o paladar en hendido.

En una entrevista exclusiva para la revista Hola USA, la pareja relató que la llegada de Blu Jerusalema a sus vidas vino a llenarlos de alegría, pero esa felicidad se vio un poco empañada debido a que la pequeña nació con el paladar hendido, algo que fue muy fuerte de asimilar para ellos.

“Eso significo un golpe muy fuerte para los dos. Cuando me lo dijeron, mi cabeza, mi alma y mi corazón se fueron inmediatamente con Blu, pero también con todos los niños que pueden tener esto mismo y que no tienen la fortuna de tener recursos como nosotros”, contó el influencer.

Sin embargo, el empresario y la modelo han tomado esto a prueba de la vida como impulso para ayudar a otros. Es por eso que uno de sus proyectos inmediato es colaborar con fundaciones que ayudan a familias con niños que nacen con el mismo problema que su bebé.

El famoso DJ explicó que eso se puede resolver con una operación que consiste en abrir el paladar y suturar los músculos que no se cerraron de manera natural durante el embarazo. Pero, es una cirugía que conlleva una anestesia, y la niña tiene pocos meses de vida.

“Aunque los médicos nos han explicado que, una vez corregido el problema, la niña podrá llevar una vida completamente normal”, dijo Vacchi.

La excéntrica pareja, quien reside en Italia también reveló el significado del nombre de su primogénita.

“Toda la historia comienza en el último capítulo de la Biblia, donde se habla de la Jerusalén del Apocalipsis, que quería decir “revelación” y no el final, como se cree popularmente. Una tierra prometida donde no había muerte ni dolor, solo vida, paz, alegría y sonrisas, pero que no tenía mar porque le tenían miedo, ya que representaba lo desconocido. Entonces al llamar Blu a nuestra hija, hemos querido traer, metafóricamente hablando, el mar a Jerusalén para, de esta manera, quitar el miedo de nuestras vidas y que nos traiga el reino de la felicidad en esta vida”, explicaron a la revista.

Su relación

La historia de amor de Sharon y Gianluca, que tienen 25 y 53 años respectivamente, comenzó de manera inesperada en 2018. Él viajó a Miami para grabar uno de los divertidos bailes por los que se ha convertido en un fenómeno viral y ella, que entonces tenía un negocio de joyas, participó en este rodaje.

El italiano se fijó en la modelo y le propuso conocerse más. Así, empezaron a hacer planes juntos en los que la diversión dio paso a la amistad y esta al amor. Aunque al principio apostaron por mantener su relación lejos del foco mediático, poco a poco fueron mostrándose con naturalidad y en mayo anunciaban emocionados que iban a ser padres.

¿Qué es el paladar hendido?

De acuerdo a la página web del Centro de Defectos Congénitos y Discapacidades, el paladar hendido se produce cuando el tejido que forma el paladar no se une completamente durante el embarazo. En algunos bebés, tanto la parte de adelante como la parte de atrás del paladar quedan abiertas. En otros, solo una parte del paladar queda abierta.