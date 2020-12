Actor Ferdinando Valencia revela que su hijo Dante murió por negligencia médica

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A poco más de un año de la muerte de su hijo Dante, el actor mexicano Ferdinando Valencia revivió uno de los momentos más difíciles de su vida y reveló que su pequeño murió por negligencia médica.

El actor relató que esta dolorosa historia comenzó cuando su esposa Brenda Kellerman presentó preeclampsia. Su condición era delicada por lo que estuvo en observación.

La pareja tuvo la dicha de recibir a los mellizos, Dante y Tadeo, el 24 de abril de 2019, sin embargo, la felicidad se vio empañada cuando el pequeño Dante comenzó a presentar severos problemas de salud, que derivaron en su muerte, el 3 de agosto de ese mismo año.

Hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares, entre otras enfermedades, fueron detectadas en el cuerpo de su hijo y que según el actor de 38 fueron provocados por el mal cuidado que los médicos le dieron desde su nacimiento.

"Pensábamos que el diagnóstico iba a ser algo estomacal, pero ahí nos dijeron que el niño tenía meningitis bacteriana, misma que adquirió ahí, pero nadie se dio cuenta y así lo dieron de alta. 'No tenemos el equipo para curarlo', nos comentaron", relató a la revista TvNotas.

El actor, quien actualmente sustituye a Eleazar Gómez en la telenovela “La mexicana y güero”, recordó que a Dante lo llevaron a dicha unidad por prescripción médica y a pesar de que no lo necesitaba, pero todo se complicó más cuando los especialistas le suministraron algunos medicamentos que sólo aminoraron los daños de la bacteria y no le eliminaron.

“Le pusieron el tratamiento y al quinto día nos dijeron que ya no había meningitis bacteriana, lo dieron de alta... pero no contábamos con que cometerían otro error porque el medicamento que le suministraron solo atacaba a la bacteria, pero no la mataba, por lo que se equivocaron en el diagnóstico, ya que la bacteria estaba noqueada, pero no se eliminó´. No le mataron la meningitis bacteriana, y para ese momento ya llevaba ma´s de un mes en su cuerpo”, destacó.

La salud del pequeño empeoró: “Me decían que podían atenderlo y el tratamiento que le estaban poniendo era para la meningitis, pero mi niño se convulsionaba. También me decían que los medicamentos se administraban uno cada dos horas y otro cada hora, pero luego investigue´ y supe que se le debía de colocar el medicamento con máquinas especiales, que con una aguja a presión lo suministran en un lapso de 40 minutos, y 20 después el siguiente, y así´", comentó.

"Además, sus máquinas no funcionaban, entonces, llegaban las enfermeras y colocaban el catéter, agarraban la jeringa y empezaban a maniobrar con la manita de mi Dante; apretaban toda la jeringa por la desesperación. Que´ mentira que me dijeran que podían, cuando ni siquiera sabían que´ tenía mi niño", agregó.

Fue entonces cuando la pareja se enteró que, si ese medicamento no se colocaba correctamente, provocaba convulsiones. Es por ello que Ferdinando señala que su hijo murió por negligencia médica, pues todos los procedimientos que le hicieron "le provocaron hidrocefalia, insuficiencia renal y cardíaca, problemas pulmonares y demás".

Posteriormente, Dante fue llevado a un hospital de Guadalajara, donde recibió el mismo diagnóstico y comenzaron a controlarlo. Sin embargo, un día Ferdinando llegó a ver a su hijo y notó que tenía su pierna negra.

"Le pregunté al doctor '¿Qué pasa aquí?', y textual me contestó 'Esto sucede todos los días, no te preocupes, no es nada grave, es un problema menor a consecuencia de un catéter, no va a pasar nada", detalló.

Por desgracia, dos días después el actor estaba firmando un acuerdo para que le amputaran la pierna a su hijo.

“Medicamente no me convencieron, eran mentiras, fue altamente indignante. De pronto un di´a, el doctor nos dice: ‘Sen~ores, pueden estar tranquilos, este nin~o va a salir bien... Al di´a siguiente mi hijo se murio´”, concluyó.

El tratamiento no sólo deterioró la salud de Dante, sino que afectó en gran medida la economía de Ferdinando Valencia, quien desde hace unos meses ha evidenciado la gran deuda que contrajo y la nula ayuda de Asociación Nacional de Actores (ANDA) para cubrir todos los gastos médicos, a pesar que él sí cumplió con sus cotizaciones necesarias.

"¡Es una irresponsabilidad!, pero los doctores prefieren que los pocos centavos queden en su hospital y en su bolsa que en la de otros. ¡Ustedes, especialistas de la salud, lo fueron matando con sus pretextos económicos!", señaló.