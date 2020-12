Gabriel Soto reacciona a filtración del video íntimo: “Eso pasó hace muchos años y me hago completamente responsable de este tema”

Redacción Entretenimiento

El actor mexicano Gabriel Soto confirmó que es quien sale en video intimo, el cuál es tendencia desde la noche de ayer domingo.

El protagonista de “Un refugio para el amor” dijo que se hace responsable del tema, pero que se siente vulnerable por la manera en que se violó su intimidad.

A través de las historias de su Instagram, Soto explicó que lo del video sucedió hace muchos años y pidió que se trate el tema con cuidado para proteger a sus hijas y a su pareja.

“Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja”, expresó el galán de telenovelas.

El video solo dura unos segundos, pero se puede ver al actor desnudo acariciando sus partes íntimas, aunque la calidad del video no es muy buena los usuarios de redes sociales identificaron al novio de Irina Baeva por los tatuajes que luce.

La grabación fue publicada por un usuario que luego fue suspendido por incumplir con las normas de la red social, pero esto no detuvo que el video se siguiera reproduciendo y viralizando sin control.

Antes de ser eliminado, el clip logró miles de “me gusta” y una fila interminable de memes, aunque algunos recordaron que la Ley Olimpia prohíbe difundir, exhibir, distribuir o comercializar contenido sexual de una persona sin su consentimiento.

Esto es otro capítulo para su historial de polémicas y locuras en la vida del actor que se ha visto en medio de la tormenta en más de una ocasión.

En los últimos tres años, el protagonista de exitosos melodramas fue saltando de una controversia a otra, sin pausa. Hace solo un mes, hizo estallar la indignación de Twitter tras asistir en plena pandemia de COVID-19 a una boda masiva en Cancún.

El 20 de noviembre, Soto viajó a la joya del Caribe mexicano junto a su novia, Irina Baeva, para asistir al espectacular enlace de Michel Escalle y Odalis Gómez Millar, hija del reconocido promotor de boxeo Pepe Gómez.

En los videos que publicaron los novios en Instagram, se aprecia que durante la celebración la mayoría de invitados no utilizó cubrebocas durante importantes períodos de tiempo, y no se respetó la sana distancia.

Antes de eso el actor fue criticado por romper la cuarentena y marcharse a la Playa luego de que se pronunciara varias veces acerca de la importancia de quedarse en casa a lo que Gabriel se defendió de las críticas.

Diciendo que fue hacer unas diligencias y que luego regresó a su casa, Gabriel también fue cuestionado por su relación con Irina Baeva un romance que comenzó como un affaire y termino con el rompimiento de su matrimonio con la actriz Geraldine Bazán.