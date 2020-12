Esta es la razón por la que Vakeró fue excluido de los 100 millones que entregó el Gobierno

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El revuelo que ha causado los 100 millones que entregó el Gobierno como pago por adelantado a más de 70 artista aún no termina. El cantante urbano Vakeró reveló que fue excluido de esa lista porque no pudo cantar en la campaña electoral del ahora partido oficialista, ya que fue contratado con anterioridad por otra organización política.

De acuerdo a la expresado por “El cantante de los raperos” también pidió a ambos partidos no tomarles que lo identifiquen con ningún candidato.

“La razón por la que no aparezco en la lista de agraciados se debe a que supuestamente no les cayó bien a los de "arriba" que cuando fui contactado para cantar en campaña, comuniqué que había sido contratado con anticipación por otro partido, y que lo único que les pedía a ambos es NO hacer fotos que me comprometan o identifique con ningún candidato en particular, derecho que me asiste pues NO soy político, soy *artista*”, reveló el artista urbano en su cuenta de Instagram.

Aunque Vakeró celebra la iniciativa del Gobierno de ofrecerle una mano amiga a la clase artística, también está consciente que la manera cómo se distribuyeron esos fondos no fue la más acertada y pudieron hacerlo de forma más equitativa.

“Entiendo que 100 millones de pesos distribuidos de manera equitativa y dando prioridad a los mas afectados que en este caso son los musicos y el personal detrás del artista, puede sumar credibilidad a la consigna que todos elevamos por el *CAMBIO*”, indicó.

Manuel Varet, nombre de pila, expresó que siempre ha sido coherente con sus principios y cuando se le llamó a participar en las protestas de la Plaza de la Bandera, en el pasado mes de febrero, lo hizo en busca de un gobierno “justo”.

El intérprete de “El hombre gris” finalizó su mensaje con la frase: “La balanza es el emblema de la justicia”.

El pasado lunes El Gabinete de Política Social, coordinado por Tony Peña, realizó hoy la entrega de 100 millones de pesos por parte del Gobierno a la industria musical.

Esta entrega generó diversas opiniones en las redes sociales y entre la misma clase artística, dividiéndose entre los “populares” y los “excluidos” de la famosa lista.

Varios artistas de todos los ámbitos se han quejado porque le dejaron fuera y otros han protestado porque aparecen en el listado y no se les ha contactado ni pagado ninguna fiesta.