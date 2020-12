"Calladitas nos vemos más bonitas...", la frase de Yuri que desató la polémica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante mexicana Yuri causó polémica en las redes sociales al asegurar que las mujeres se ven mejor calladitas y se declaró en contra de los movimientos de protestas que se han realizado en los últimos meses en la Ciudad de México.

"¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos?, ¿hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?, ¿pasó algo? Nada, ¿entonces sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas", comentó.

Sus declaraciones posicionaron a Yuri en la tendencia de las redes y el vendaval de críticas no se hizo esperar y eneguida empezaron a tacharla de “machista”.

En el video clip que se convirtió en viral, Yuri expresó que la han criticado varias veces por su postura, pero que no le interesa la opinión de los demás y “le vale”

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado, y me dice '¡Ay Yuri!', ¡me vale!”, comentó la intérprete de "La maldita primavera", "Yo te pido amor", "Detrás de mi ventana" y muchos temas más.

En su discurso la cantante cuestionó los destrozos y las marcas con pintura que han hecho en marchas contra la violencia y los feminicidios en el país, por lo que seguró que no vale la pena levantarse en armas, cuando las autoridades no hacen nada.

“¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?, ¿pasó algo? Nada, ¿Entonces si vale la pena levantarse en armas?”, declaró Yuri.