El desahogo de Waddys Jáquez: Pido respeto y una mejor valorización para los artistas que no somos tan populares

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor y productor Waddys Jáquez reaccionó a las recientes medidas del Gobierno con la clase artística popular, algo que calificó como “100 millones de silencio. Pan y circo”.

El también director publicó un video de desahogo donde pidió más respeto para aquellos artistas que no son tan populares como los que tienen millones de seguidores.

“Yo no tengo cientos de miles de seguidores, yo no salgo en los medios exhibiendo mi casa, mis cadenas, mis relojes, mis carros. Yo no he vendido millones de discos, yo no he sido protagonistas de varios escándalos…”, inició Jáquez diciendo en el video.

El juez de “Dominicana´s got talent” destacó los años de carrera que tiene y lo que ha significado para el arte y la cultura nacional.

Waddys criticó que en las reuniones que ha sostenido el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y en los fondos que entregó el Gabinete de Política Social, no se hayan incluidos ningún actor, director, escritor, bailarín, pintor, folklorista o artista de otra disciplina “que también trabaja en pro del arte y la cultura de una nación que merece algo más que bachata, merengue, balada, salsa y dembow”.

Agregó que “esto me hace cuestionar la valorización que le han dado todos los Gobiernos de nuestro país al arte que realizamos”.

El actor dijo que no pide que les den reconocimientos tampoco que los incluyan en las reuniones que hacen solo “pido respeto y una mejor valorización que no le sumaremos muchos seguidores a su cuenta de Twitter, pero que dignamente tratamos de alimentar una nación de buen arte”.

Ayer lunes el Gabinete de Política Social, coordinado por Tony Peña, realizó la entrega de 100 millones de pesos por parte del Gobierno a la industria musical, como apoyo económico a ese sector ante la crisis generada por la pandemia.

Esto ha generado decenas de comentarios entre los que critican que esos fondos hayan parado en manos de artistas que tienen una “buena” situación económica.