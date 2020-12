Figuras dominicanas han luchado contra el sobrepeso

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

El sobrepeso es un verdadero dolor de cabeza para quienes buscan contrarrestarlo y transitan en una espiral de dietas, largas horas de duro entrenamiento e inclusive alguna cirugía para lograr el bienestar corporal. Los artistas y figuras dominicanas han enfrentado este mal que afecta a tantas personas en el mundo.

Fernando Villalona "El Mayimbe" es el más reciente de una larga lista de gente del entretenimiento local que ha pasado por estos procedimientos y que incluye a Luis José Germán, Mariel Guerrero, Juan Carlos Pichardo Jr., Luz García, Hony Estrella, Yelitza Lora, Jatna Tavárez y Enrique Crespo, entre otros,

Villalona, reconocido merenguero que llegó a pesar 270 libras, fue criticado en las redes por su obesidad y muchos de sus fanáticos estaban preocupados por su salud.

Con "El Mayimbe" no valieron dietas ni ejercicios hasta que finalmente este martes optó por una bariátrica.

"En esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido someterme a una cirugía bariátrica por mi salud que será realizada este martes 15 de diciembre", anunció el merenguero previo a la intervención.

La tarde del martes ya el veterano artista se encontraba en recuperación.

+ Melymel, la queja

Otra de las figuras públicas que ha tenido problemas con su peso es la rapera dominicana Melymel, quien luego de su labor solidaria durante la pandemia, se ha mantenido en bajo perfil, pero reapareció en las redes sociales para defender su estado de sobrepeso.

“La Mermelada” dejó a todos boquiabiertos al aparecer en un video junto a varios exponentes urbanos con un su pelo color Zanahoria y "algunas libritas de más", por lo que sus seguidores empezaron a cuestionarla y la cantante decidió responder.

“Muchos engordamos en esta cuarentena, si me hubiese operado el estómago no fuera posible engordar, lo que quiere decir que subo y bajo de peso por voluntad”, expreso la urbana en el post.

Asimismo, explicó que casi a diario trabaja en los estudios de grabación en horas de la madrugada con sus colegas componiendo canciones, por lo que “se come bueno” durante sus jornadas laborales.

“No veo nada de malo en eso, ya que trabajo para darme buena vida , mi peso no debería molestarles. Cuando me vean serruchando proyectos, dando mal ejemplo, o peleándome con mis colegas, ahí sí se pueden meter, vivan y dejen vivir mortales”, se despidió la dominicana.

Hony Estrella también ha tenido varios problemas con su peso. La comunicadora reveló en una entrevista para el programa “Bien de Bien” (Teleantillas) que se sentía algo insegura, razón por la que se esforzaba más.

"Cuando era más gordita sentía que debía probar más, que mi talento debía pesar más que mi peso", explicó.

En el 2011, la comunicadora decidió someterse a un procedimiento con el que perdió 40 libras y su cuerpo empezó a verse más definido.

La comunicadora Mariel Guerrero ha librado una batalla campal por mantener su peso.

Ella ha aumentado y bajado de peso con frecuencia a través de los años, pero con el nacimiento de su hija Numabela, parece que su cuerpo encontró el equilibrio.

Mariel dejó a todos sus seguidores de Instagram boquiabiertos al mostrar su cuerpo más definido, unos meses después de convertirse en madre.

La comunicadora escribió en el post que no ha estado haciendo nada para verse así y que todo es producto de la lactancia y la genética.

Hace algunos días Guerrero subió un collage sonde aparece en distintos años con algunas libras de más otras libras menos.

“Les preparé un collage basado en las críticas que he recibido para que se den cuenta que nunca jamás vamos a poder complacer a nadie. Que siempre vamos a generar opiniones y que las criticas destructivas van a surgir sin importar como luzcas, por eso hay que ser fiel a uno mismo”, escribió Guerrero acompañado de acciones para preservar la paz.

Ahora la comunicadora se ve mejor que nunca y solo se lo debe al nacimiento de su bebé.

+ Casos mediáticos

Jatnna Tavárez se sometió hace varios años al método del baloon intragástrico que le hizo restar varias libras, dejando a toda su fanaticada impresionada y a muchas comunicadoras con el apetito de pasar por ese procedimiento médico.

Aunque ha recuperado peso, la veterana presentadora dominicana del programa semanal de televisión “Con Jatnna” ha eliminado por mucho tiempo un sobrepeso que le ha ayudado a tener una mejor calidad de vida gracias a los hábitos alimenticios que rigen tras este tipo de intervenciones médicas.

El año pasado la comunicadora Sabrina Gómez se confesó ante sus usuarios de Instagram, colgando una serie de videos donde hablaba acerca de los problemas de ansiedad que la llevaron a subir de peso incontrolablemente, razón por la cual estaba enfrentando problemas de salud y algunos dolores de espalda y pies.

Gómez dijo que a pesar de que todos le decían que se veía espectacular ella no se sentía bien con su peso, algo que la desanimaba, razón por la cual decidió buscar ayuda profesional.

La ganadora de Master Chef Celebrity, ha decidido ponerse las pilas y en poco tiempo empezó a bajar de peso a base de ejercicio y dieta, para estar más saludable y poder estar ahí para sus hijos.

Techy Fatulé también tuvo unos momentos turbulentos debido a su sobrepeso, aunque este detalle nunca fue relevante para ella, pues se sentía feliz tal y como era, la cantante decidió adquirir hábitos alimenticios mejores para preservar su salud.

“Quería ser mejor persona en algunos aspectos, quería cuidar mi cuerpo y quería sentirme más libre. Tomé una decisión que por muchos años venía evaluando. Hoy en día me siento justo como anhelaba. Por eso esta vez es diferente. El cambio viene desde adentro hacia afuera.”, expresó la cantante a una revista.

+ Varones

Luis Jose Germán años atrás era conocido como “El Gordo Germán”, debido a su sobrepeso. UN día decidió bajar de libras para tener una mejor condición de salud y lo logró.

El actor y comediante, que se sometió a una cirugía de manga gástrica, confesó en una entrevista que empezó a subir de peso a los 19 años cuando entró en los medios de comunicación y empezó a comer muy tarde.

“Gané años, salud, eso es primordial; no me operé por un capricho, lo hice porque quería prolongar mi vida en ese momento; gané la oportunidad de demostrarme a mí mismo de que podía seguir siendo gracioso más allá de lo físico”, dijo en una entrevista a Listín Diario

Juan Carlos Pichardo, quien se sometió en 2017 a un baypass o una manga gástrica, también tiene una batalla ganada en ese sentido. Al final el público recibió su transformación de forma positiva.

En 2017 Juan Carlos llegó a pesar 360 libras. “Antes me quitaba la ansiedad con comida, y uno va engordando sin darse cuenta y lo vas resolviendo comprando ropa más ancha”. Fue entonces cuando decidió practicarse la bariátrica.

“La intervención fue por cuidar mi salud, aunque no estaba enfermo, sí llegó el momento que me sentía cansado; a veces la respiración agitada se me escuchaba a través del micrófono en los shows y empezó a preocuparme”, explicó.

Se convenció de que no quería llegar a los 30 años con esa gordura. Durante el proceso bajó a 168 libras hasta estos meses que subió a las 192, que está dentro de los parámetros.