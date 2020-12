Fernando Villalona aumenta de peso "más de lo normal" y se someterá a una bariátrica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Fernando Villalona (El Mayimbe) no pudo con los ejercicios y dietas para rebajar de peso. Al final se decidió por la bariátrica y entrará el martes al quirófano con esos fines.

"Queridos seguidores, saben que siempre he sido transparente con ustedes y muchos se han preocupado por mi peso y salud, es por eso que quiero informarles que en esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido someterme a una cirugía bariátrica por mi salud que será realizada este martes 15 de diciembre", anunció el merenguero.

El artista pidió "a todos ustedes que me tengan en sus oraciones para que Dios me ayude y me de fuerzas porque habrá Mayimbe pa' rato".

El merenguero prometió mostrar "un recorrido en vídeo desde el primer dia hasta el proceso del martes, que será mi operación".

El doctor Luis Betances será quien le practicara la bariátrica, procedimiento médico usado para tratar la obesidad, buscando disminución del peso corporal y como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos.

No es la primera vez que Villalona trata de enfrentar el sobrepeso.

Hace un poco más de un año, su esposa, Fatima Villalona informaba que luego de llegar de sus vacaciones por Israel, “El Mayimbe” no se encontraba bien de salud y estuvo con la presión arterial elevada como consecuencia del aumento de libras.

Los factores principales del percance: sobrepeso, estrés, mala alimentación, entre otras, dijo Fátima entonces.

Aunque los resultados de los exámenes salieron bien, el cantante empezó una dieta especial para bajar el colesterol, triglicéridos y el azúcar.

El intérprete de “Te amo demasiado” y “Déjame volver” dijo a principio del año 2019 que se sometería a una cirugía bariatrica, pero no llegó a realizarla y prefirió continuar con dietas y ejercicios, aunque de manera irregular.

En octubre de 2019, por su cuadro de salud, no podía someterse a una cirugía bariátrica.

Antes, en diciembre de 2018 el mismo “Mayimbe” había pedido paciencia al público que lo sigue, indicando que detrás del artista hay un hombre con problemas personales.

"Se me ha hecho difícil en estos tiempos bajar de peso… Ustedes quizás no noten lo que pasa con cada artista detrás del telón, pero uno mismo sufre de estrés , ansiedad, preocupaciones, responsabilidades fuertes, de problemas familiares y otras cosas más y tenemos que ocultarlo cuando entramos al escenario y este es mi caso", dijo Villalona en ese momento (2018).

Hace un año, en noviembre de 2019, el intérprete de "Dominicano soy" inició un entrenamiento con la fitness coach Haidy Cruz a los fines de transformar su cuerpo y mejorar su salud.

El training consistía en una rutina de cuatro días a la semana en los cuales se hará énfasis en la alimentación y los ejercicios físicos del artista, según explicó entonces Cruz, una de las más destacadas exponentes de la industria del fitness en República Dominicana.

Villalona de su lado dijo esa vez sentirse decidido y contento de poder iniciar este entrenamiento que desde ya, según dijo, se sentían los efectos del mismo por la disciplina que hay que tener.

Al parecer los ejercicios (o la indisciplina al realizarlos) tampoco pudieron terminar con su sobrepeso y finalmente "El Mayimbe" no le quedó más remedio que someterse este martes 15 de diciembre a la bariátrica como solución a sus problemas de obesidad.