Fallece el pianista y productor musical Sony Ovalles

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El destacado productor musical y pianista Sony Ovalles murió este domingo a causa de un infarto.

“La Música dominicana sigue de luto, acaba de fallecer víctima de un infarto el maestro, productor, arreglista ,pianista Sonny Ovalles !Responsable de muchos éxitos de Wilfrido Vargas ,Jhonny Ventura, Sergio Vargas, Monchy Capricho, Rubby Perez entre otros grandes orquestas y artistas dominicanos! Mis condolencias para su familia y amigos! Otro gran músico que pasa a formar parte de la Orquesta Celestial! Descanse en paz el alma de Sonny Ovalles”, informó el empresario artístico Alejandro Henríquez en su cuenta de Instagram.

Rafael Ovalles Amaro, mejor conocido como Sony Ovalles, nació en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana, el 27 de junio de 1940, hijo de Carlos Ovalles y Nidia Amaro. Inició sus estudios musicales a la edad de 14 años en el municipio Castillo, provincia Duarte, bajo la supervisión del músico Cuto Estévez, quien vio en él a un futuro músico.

Pianista por muchos años de Wlfrido Vargas, Félix del Rosario, Runny Pérez y otros artistas

Su sello musical lo puso en muchas orquestas reconocidas como la de Joseíto Mateo, Los hermanos Rosario, Las Chicas del can, entre otras.

Otras canciones que contaron con su magia fueron Atrevida, 13 años y Bachata merengue, de Wilfrido Vargas; Noche, La tierra tembló y Por ella, de Sergio Vargas; De color de rosas, Nadie me lo quita y Más fuerte, de Las Chicas del País; Besitos, Mi papuchy, La espinita y Cosita inda, de Nando Galán; Voy pa’ allá y Celoso, de Las Chicán; El malquerido, de Alex Bueno; El atracador, The New York Band y Tus 20 años, de Vicente Pacheco.

Los Sabrosos del Merengue, Chantelle, La Patrulla 15, Juancho Viloria, Mano de Piedra Durán, Víctor Waill, Raulín Rosendo, Santiago Cerón y muchos artistas más usaron su talento para arreglos musicales de sus canciones.

Luego formó el grupo de salsa El Complot que tenía como intérprete a Mike Peguero. También fundó una orquesta con Vicente Pacheco de cantante y se ha mantenido produciendo con diferentes salseros. A principios del año 2000 trabajó los primeros temas de Asdrúbal, entre ellos Contigo. También grabó con el salsero Michel, un disco completo, destacándose la canción Esa mujer.