La poderosa razón por la que Gwyneth Paltrow dejó Hollywood en un momento estelar

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz Gwyneth Paltrow, conocida por su papel de “Pepper Pops” en la famosa película de Iron Man y las demás ediciones que entrelazan el universo de Marvel, hizo una confesión acerca de las razones de porqué se alejó de Hollywood.

Paltrow, de 48 años, reveló que la razón principal que la llevó a olvidarse de la actuación por un tiempo fue su antinguo jefe, Harvey Weinstein.

La actriz formó parte del estudio Miaramar, del cual los fundadores eran Harvey y Bob Weinstein.

Luego de su salida de las cámaras, Paltrow lanzó su propia compañía de venta de productos en internet.

La actriz dijo en una entrevista para el programa “Quarantined with Bruce” que de un momento a otro empezó a sentir que el brillo de la actuación y su pasión por la interpretación se estaban desvaneciendo.

“Comencé a sentir que parte del brillo de la actuación se desvaneció. Sentí que no valía la pena hacer esto. Estar en tal intenso escrutinio público y ser una niña que vive cada ruptura en los titulares. Si combinas esas cosas con el hecho de que, ya sabes, para ser totalmente sincera, tuve un jefe muy cruel durante la mayor parte de mi carrera cinematográfica en Miramax”, afirmó la artista.

Al lado de Miramax, Gwyneth ganó el Oscar por su interpretación en el melodrama “Shaskepeare apasionado”, donde Paltrow encarna al personaje principal, Viola, y la manzana de la discordia entre dos jóvenes.

La actriz fue una de las partes clave en el juicio contra el empresario de Hollywood y reveló que hace algunos años atrás, Weinstein la acosó sexualmente en una habitación de hotel.

Paltrow fue una de las primeras en ponerse en contacto para colaborar con la investigación y el movimiento "Me Too".

La actriz confesó a Megan Twohey, del New York Times, una de las periodistas que se encargaron de relatar los abusos cometidos por el “Todo poderoso de Hollywood”, que mientras estaba en una fiesta en su casa en los Hamptons, Weinstein se presentó sin invitación, por lo que Gwyneth entró en pánico y se escondió en el baño aterrada.

Paltrow fue víctima de Weinstein. La actriz contó que la acosó en un hotel de Beverly Hills cuando apenas tenía 22 años e, incluso, intentó abusar de ella.

En un primer momento le dio un masaje y después le pidió pasar a su habitación, pero ella logró escaparse. Al día siguiente el productor le pidió que no dijera nada de lo que había ocurrido.

“Era una niña, estaba petrificada, luego de eso me advirtió que no dijera nada o si no iba a arruinar toda mi carrera si le contaba a la gente sobre esto”, declaró al New York Times en el potente artículo de 2017.