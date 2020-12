Lennis Rodríguez: La nueva artista urbana que pone en Alto a RD en España

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

A pesar de lo difícil que ha sido este 2020, debido a las circunstancias propias de una pandemia, para la dominico-española Lennis Rodríguez ha sido un año en el que su talento y creatividad la han posicionado como un fenómeno dentro de las artistas urbanas de la nueva generación.

La joven artista se ha destacado por su éxito “Cucú”, junto a Juan Magán, el cual tiene millones de reproducciones en las plataformas digitales y se ha convertido en uno de los “challenge” virales en la red social TikTok.

Es tan criolla como española, pero República Dominicana para ella tiene un significado especial; aunque se fue a España con nueve años, aquí tiene los recuerdos más bonitos.

Nació en una comunidad de Pedernales y las vacaciones de su infancia las pasó entre ese pueblo del sur, Santiago de los Caballeros, San José de las Matas y Los Alcarrizos.

En conversación con Listín Diario, Lennis cuenta que el amor por el arte y la música lo tiene desde que nació. Siendo niña participaba en los coros de las iglesias y teatro, solo para poder cantar.

Las canciones que escribe, su estilo fresco y limpio, su carisma y su inigualable voz le han dado un nuevo color al género urbano.

Es una artista que tiene muy claro adonde va, lo que quiere lograr y cómo hacerlo: con música y arte. Su principal motor es el empoderamiento a la mujer. “Mi proyecto principal y general es la mujer en mi música alabo a la mujer dominicana, a la mujer fuerte. Una mujer dominicana segura, sin miedo, sin perjuicios”, expresa la artista con pasión al referirse al tema.

Lennis es de las personas que siempre ve el vaso medio lleno, es decir, aun en las peores circunstancias ella busca el lado positivo de las cosas.

Un ejemplo de ello, es que ha aprovechado el confinamiento por el coronavirus para reencontrarse y apreciar las pequeñas cosas que con el trajín del día a día a veces pasan desapercibidas. También ha aprovechado para crear música. Todas sus canciones las escribe ella y compone para otros artistas.

La intérprete de temas como “Pum Pum”, “Bailando”, “Diferente”, se está preparando para lanzar su primer álbum al principio de 2021, el cual cuenta con un grupo productores que estuvieron nominados a los Latin Grammy por otros hits urbanos como “Reggaetonera”, de Anuel AA, “Soltera”, de Lunay o “Monotonía”, de Ozuna.

Obtuvo Disco de Oro por su canción “Te sale”. Su nombre ha ocupado lugares entre las listas más escuchada de España, ha sido premiada por la Comunidad Latina en España con los Premios Gala Musical a la mejor Nueva Artista, Mejor canción por “Gamers” y Artista Más Querida en Redes Sociales, tres de los seis premios a los que fue nominada.

“Lucho mucho por no ser esa diva inalcanzable no me gustaría que una niña intente ser una mujer”, concluye Lennis.