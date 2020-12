George Clooney bajó tanto de peso para su reciente película que tuvo que ser hospitalizado

Redacción de Entretenimiento

El actor estadounidense George Clooney es uno de los veteranos de Hollywood y siempre se compremete mucho con sus papeles. Esta vez no es la excepción y es que se metió tanto en la piel de su papel en “Cielo medianoche” ("The Midnight Sky"), que se estrenará este viernes 11 de diciembre, que tuvo que ser hospitalizado.

Clooney perdió 12 kilos en la realización de esta película para Netflix, dirigida por él, donde encarna a Agustine Lofthouse, un científico que sobrevive a una catástrofe mundial, quedando atrapado en el Ártico.

“Estábamos en un glaciar en Finlandia, lo que hacía que todo el trabajo fuera mucho más difícil. Pero claramente ayudó con el personaje. Esto es más grande que todo lo que he hecho hasta ahora y fue complicadísimo llevarlo a cabo. Pero bueno, ya sabes, fue divertido”, relata ahora, pasado lo peor”, contó Clooney .

Cuando estaba a punto de iniciar las grabaciones, el actor tuvo que ser ingresado durante varios días por una pancreatitis, debido a su pérdida de peso, luego de varios días en el hospital y una buena alimentación Clooney puso sentirse mejor.

El protagonista de Ocean´s eleven afirmó que su recuperación fue lenta, pero mejoro y regresó al set para culminar la película.

“Me llevo algunas semanas mejorar y como director, no es tan fácil porque necesits energía. Creo que me esforcé demasiado para perder peso y probablemente no me estaba cuidando”, dijo Clooney a Dily Mirror.

El actor de 59 años sufrió unos fuertes dolores abdominales que le alertaron de que algo no andaba bien con su cuerpo.

Otro de los sacrificios que tuvo que hacer el galán de Hollywood fue dejarse la barba, cosa que a las mujeres de su vida no les agradaba, pero a su hijo le encantaba, mas cuando escondia cosas en ella.

“Me dejé una gran barba muy fea y a mi hijo le encantaba porque intentaba esconder cosas en mi barba de las que yo no me enteraría hasta que me fuera al trabajo y era como: ‘Anda, hay una piruleta escondida en mi barba’. Pero a mi mujer y a mi hija no les gustaba mucho, porque era difícil encontrar mi cara debajo de todo ese lío”, manifestó Clooney.

El actor también reveló que desde febrero su familia y él no se han movido de su casa en California y donde pretenden pasar las fiestas navideñas y aseguró que ha vuelto a hacer todo lo que hacía cuando era un soltero arruinado.