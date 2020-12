Drogas o armas ilegales: el otro mundo en el que urbanos puertorriqueños han resbalado

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Drogas y tenencia ilegal de armas son dos de los dolores de cabeza que han acompañado a varios de los reguetoneros puertorriqueños en medio del "boom" que registra desde hace dos décadas la música urbana "made in" Puerto Rico.

Un grupo de exponentes tiene esa mancha en sus carreras musicales y en algunos casos luego de conseguir la fama es que se han destapado sus pasados oscuros.

Venta, lavado de dinero y el consumo de drogas, así como la tenencia de armas ilegales, ha llevado a algunos a dar un resbalón desde la cima para estrellarse en el piso. Hasta han enfrentado una condena en la cárcel o han salido herido en medio de atentados y balaceras.

La violencia y el reguetón están asociados desde los orígenes de de este movimiento musical, cuando muchos "bichotes", o jefes de puntos de drogas, ayudaban a financiar los primeros discos compactos de estos artistas urbanos, la mayoría criados en barrios humildes o marginales, ha reseñado la agencia EFE al tratar la problemática.

"Musicalmente hablando, todas estas situaciones no tienen relación alguna. Estas problemáticas van más bien por el contexto social en el que vivimos todos", dijo hace cinco años el reguetonero puertorriqueño Don Omar al tratar el tema en general.

El susto más reciente lo registra Bryant Myers, quien fue detenido el miércoles en el aeropuerto de Puerto Rico tras ser detenido porque le encontraron marihuana y un cargador con municiones.

"Fue un mal rato", comentó el rapero Bryan Robert Rohena Pérez (su nombre real), quien fue dejado en libertad cuando la fiscal Lorraine Pietri determinó que no se radicarán acusaciones.

Myers, de 22 años de edad, tiene licencia para la portación de armas y para uso de cannabis medicinal.

Según fuentes policiales citadas por el periódico El Vocero de Puerto Rico, el poseer la marihuana, aunque tenga licencia, lo descalifica para la licencia de portación de armas.

Independientemente de la determinación que tomó la fiscal Torres, la Policía se dispone a ocupar las dos pistolas y dos rifles para los que tiene licencia. Las balas y la marihuana fueron decomisadas, reseñó El Vocero.

+ TEMPO

El caso más mediático lo protagonizó el cantante puertoriqueño David Sánchez Badillo, conocido popularmente como Tempo, quien fue arretado en el 2002 por trafico de drogas y posesión ilegal de armas.

Tempo fue condenado a 24 años de prisión, aunque tiempo después se los redujeron a 11 años por buena conducta.

En el 2006 se creó un movimiento llamado "Free Tempo", que consistía en juntar firmas para que el artista recupere su libertad. Al final, terminó cumpliendo su condena de 11 años en prisión y salió en el 9 de octubre de 2013.

Su primer concierto después de haber sido puesto en libertad fue el 17 de mayo de 2014 en el Coliseo de Puerto Rico. Durante ese año mantuvo una guerra lirical con Cosculluela y Kendo Kaponi.

+ J ALVAREZ

En casos anteriores, el cantante de música Urbana J Álvarez, reconocido mundialmente por sus éxitos como “Me da Lo mismo”, un featuring que realizó con el dominicano El Alfa, confesó que estuvo preso durante cinco años debido a que cuando era más joven se dedicaba a la venta de drogas.

A los 19 años, J Alvarez vendía drogas en su barrio en Puerto Rico, que para aquel entonces era el negocio más rentable.

A J Alvarez lo capturó la policía en un operativo luego de que un amigo del artista fuera detenido.

Al final el urbano brindó información útil a la policía y redujeron su condena que en un inicio era de diez años, dejándola en cinco.

Desde entonces Javid David Álvarez Fernández , nombre real del artista, aprendió su lección y no volvió a meterse en problemas ilícitos, pues el cantante aseguró que la prisión le hizo madurar y ahora tiene sus prioridades claras.

+ BABY RASTA

En 2010 en cantante Wilmer Alicea, mejor conocido como Baby Rasta, vivió un fatídico momento al ser abaleado por unos desconocidos mientras grababa un proyecto musical, a las fueras de un estudio de grabación en Puerto Rico.

Luego de que la policía investigará el suceso se dio a conocer que no era un caso aislado y que el reguetonero estaba supuestamente relacionado al narcotraficante Mario Montañez Gómez, mejor conocido como “Eme el Mago”, quien era conocido por sus negocios de venta de drogas.

+ NICKY JAM

Las drogas marcaron gran parte de la vid de Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, por poco va a la cárcel cuando en uno de su video “Travesuras”, apareció el auto de uno de los jefes del clan Usuga, un famoso cartel de crimen organizado en Colombia.

El Lamborghini blanco que pertenecía al “Negro Mosquera”, al ser interrogado por las autoridades Jam negó que desconocía a quién pertenecía el auto. Pero esta no es la única vez que Nicky enfrentó problemas con la justicia por drogas y es que el artista en el 2004 estaba pasando por una situación difícil que lo llevó a consumir drogas y alcohol sin control

En 2017 Nicky en una entrevista aseguró que no tenia dinero para pagar nada y que sentía que su carrera se estaba yendo por la borda, luego de que fuera arrestado por robar un auto y consumir sustancias ilícitas, el cantante decidió rehabilitarse y mudarse a Medellin.

“Estuve hasta en la cárcel, estuve en los peores momentos de mi vida. Tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar de mi música”, explicó Jam en una conferencia en 2017

“No tenía dinero para pagar el arriendo, no tenía qué ponerme, no tenía cómo darles estudio a mis niños, ni cómo comer. No podía surgir en mi carrera… Todo eso se suma y se multiplica y te hace recapacitar, saber que todo se acabó y que tenía que salir adelante”, dijo a un diario colombiano.

+ DON OMAR

Don Omar es conocido por sus múltiples éxitos musicales y por su trayectoria y vigencia en el género, pero esta leyenda de la música urbana también ha tenido sus resbalones.

El intérprete de "Dale don Dale" y "Danza kuduro" fue arrestado el 7 de septiembre de 2004 en el interior de un vehículo en el que la Policía encontró una pistola sin licencia y marihuana.

En 2006 uno de sus lujosos autos fue incautado durante un operativo antidroga, donde se reveló que el auto le pertenecía al narcotraficante Alex Trujillo.

Tiempo después el mismo Don Omar confesó a la revista Playboy de México que tuvo la oportunidad de pertenecer a los negocios de la mafia y las drogas, pero que se abstuvo, aunque no negó que le fascina el tema.

+ COSCULLUELA

En 2011 Cosculluela fue señalado por las autoridades de supuestamente lavar dinero para el capo “Angelo Millones”, quien era conocido por financiar grupos de reguetón locales.

A pesar de que José Fernando Cosculluela acepto en una entrevista que había cantado para algunos “Capos”, no encontraron evidencias suficientes para apresar al reguetonero.

+ ANUEL AA

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de Anuel AA, también registra situaciones judiciales. El exponente urbano fue arrestado el 3 de abril de 2016 junto a otras personas bajo cargos de posesión de armas.

Posteriormente fue condenado en julio del 2017 a 30 meses de prisión, de la que salió en mayo del 2018.

Antes de escuchar el veredicto, Anuel dijo que su peor miedo era que su hijo de tres años pensara que lo había abandonado.

También expresó que estaba arrepentido: "Estoy aquñi en veldá, en veldá, por creerme que me las sé to´as, por inmaduro y por empastillarme sin pensar qyue me iba a pasar algo malo".

+ VICO C

Vico C, el conocido “Filosofo”, en 2014 hizo una confesión que dejó a muchos pasmados y es que el cantante de música urbana reveló que había estado luchando contra su adicción a las drogas y en una ocasión fue a parar a la cárcel por posesión de drogas en Florida.

El cantante puertorriqueño le encontraron un kilo de marihuana entre otros estupefacientes, la policía enseguida pensó que se trataba de un vendedor pero el artista alego que las compro para él, luego de rehabilitarse Vico C prefirió dejar la música urbana y convertirse al cristianismo.