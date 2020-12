Bryant Myers: el trapero con letras “cruda” que vivió una infancia difícil

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

A su corta edad Bryant Myers ha gozado de una exitosa carrera, pese al poco tiempo que tiene que incursionó en la música. El niño humilde que no tenía ni para comer, ahora goza de lujos y fama que han sido salpicado por algunas controversias.

En la madrugada de este miércoles fue detenido en un aeropuerto de Puerto Rico por cargar con municiones y marihuana en su equipaje.

Aunque afortunadamente el artista ya fue liberado tras determinar que no enfrentará cargos criminales porque cuenta con licencia de armas, así como para el consumo de cannabis, pero esta no es la primera vez que ha enfrentado a la justicia.

El joven que nació en el humilde barrio Loma Alta, Puerto Rico, no siempre ha tenido los lujos y excentricidades que disfruta hoy en día.

Bryan Robert Rohena Pérez, nombre de pila, se crio en las esquinas y la calle fue su primera escuela. Era tan humilde que a veces él y su familia ni siquiera tenían para comer.

Escribía sus canciones mientras estudiaba. El contenido de las letras era demasiado explícito: hablaba de drogas, armas, sexo y mujeres. Por esa razón su familia manifestaba apoyar su música, pero no su estilo

“A veces no teníamos para desayunar o para almorzar. Mi mamá no me podía comprar unas zapatillas. Eso me generó las ganas de hacer mucho dinero para tener bien a mi familia, y que nada le falte a mi mamá ni a mi hermano”, expresó una vez Myers.

Con el pasar del tiempo todas las precariedades fueron pasando gracias a sus sueños de ser un gran artista y el cual cumplió en el 2015 con la canción “Esclava”, que contó con la colaboración de su primo político Luis Beauchamp, mejor conocido como Anonimus.

Para el año 2016 estrenó el remix de dicho tema, el cual contó con la colaboración de los cantantes Anuel AA y Almigthy.

Bryant Myers optó por el trap, genero que lo ha catapultado a la fama y lo ha llevado a ser uno de los principales artistas de ese ritmo. Él mismo se describe como “El de la voz ronca que no usa delay”.

El artista de la “voz ronca” con el cuerpo lleno de tatuaje ha trabajado con grandes artistas urbanos como Bad Bunny, Maluma, Ozuna, Farruko, Arcángel, entre otros. Sus canciones tienen millones de reproducciones en las plataformas digitales.

En su carrera también han pasado algunos escándalos que han quedado escritos en su historia.

Hace tan solo unos meses el intérprete de “Relax” se vio involucrado en una pelea en el lobby de un hotel con Gallo The Producer luego de que Gallo hiciera una publicación en sus redes sociales criticando un tema musical de Myers contra el también cantante de reguetón Jhay Cortés.

Secuestro

En el 2018 fue víctima de un secuestro junto a su madre cuando individuos armados con rifles lo interceptaron, pero fueron rescatados sanos y salvos por la Policía.

Con tan solo 19 y cuando empezaba a disfrutar las mieles del éxito, fue arrestado en su natal Puerto Rico junto a su mánager y coristas.

Al inspeccionar el carro tras detenerlo por una infracción de tráfico, las autoridades encontraron un arma de fuego, 40 balas y miles de dólares en efectivo.

Myers estuvo bajo investigación por un tiempo, pero eventualmente quedó libre de los cargos por posesión de armas.