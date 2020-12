Las drogas bajaron a Rafael Amaya de los cielos y aún no está listo para subir de nuevo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor Rafael Amaya, conocido por su papel en la exitosa serie “El señor de los cielos”, regresó a la vida pública y es que luego de haber desaparecido de las redes y mantener un bajo perfil, debido a su rehabilitación por su adicción a las drogas y el alcohol, los medios han empezado a indagar qué sucederá con el actor y si piensa regresar a las telenovelas.

Según las declariones de su manager, Karen Guedimin, la respuesta en no, pues ambos explicaron que prefieren esperar a que el actor se recupere por completo para regresar a su vida profesional.

"No tenemos (planes) porque estamos primero esperando que salga bien de esto, que creo que es lo más importante”, reveló Guedimin en el programa En casa con Telemundo conducido por Carlos Adyan y Ana Jurka.

Guedimin aseguró que, si hay muchas propuestas para Amaya, pero que por el momento no tienen claro que sucederá, pues el actor está en proceso de rehabilitación todavía y cuando este recuperado entonces tomaran las decisiones de que es lo primero que debería hacer.

+ Su testimonio

Hace una semana, la revista People en español presentó una entrevista con Rafael Amaya en la que el actor nacido en Hermosillo, Sonora hace 43 años, hablaba del infierno que vivió hace más de ocho meses y que lo orilló a abandonar su carrera y a desaparecer del ojo público.

“Básicamente perdí muchas cosas, mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. No quería ningún tipo de compromiso con nadie, estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro de alcohol y drogas ”, manifestó

Luego, su hermana, un amigo y su mánager lograron internarlo en una clínica de rehabilitación donde después de varios meses se recuperó.

"Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer”, aseguró a People en español.

Amaya regresó al set de grabación para grabar la muerte de su personaje en el “Señor de los Cielos”, lo que ha generado varias especulaciones con relación al futuro de la serie.