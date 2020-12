Adriano Miguel, una gran pérdida

Belgica Suarez

Leí la interesante columna de José Rafael Lantigua en el Diario Libre sobre ese gran amigo, ido a destiempo, don Adriano Miguel Tejada, no solo hijo de Moca, también de Santiago. En el tiempo que vivió en esta ciudad se dio a querer entre la población, los periodistas y por todas partes. No diré lo que ya tanto han escrito sobre él, pero sí quiero referirme a esta columna de su compueblano, el ex ministro de cultura, con la que aprendí de Adriano muchas cosas que no sabía de él a pesar de saber mucho, quien fue desde su adolescencia hasta el final de sus días, increíble y de cómo una persona pudo ser y hacer tantas cosas sin dejar de ser un hombre noble de una regia personalidad y a la vez tener un gran humor, ser auténtico, hacer sentir a todos bien, ser divertido. Recuerdo cuando me veía me preguntaba: ¿Dónde dejaste a Alemania? Me imagino por mi nombre y el de mi hija Bruselas, lo cierto que esa columna que menciono hay que leerla para saber quien fue este gran amigo, fallecido inesperadamente, dejando un gran vacío en el periodismo.