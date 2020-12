ExMiss Colombia, Daniella Álvarez revela su otro pie no volverá a funcionar

A seis meses de la amputación de parte de su pierna izquierda, la exMiss Colombia Daniella Álvarez enfrenta un nuevo reto ahora con su pie derecho, el cual no volverá a funcionar.

La presentadora de televisión hizo la confesión a través de un video en su cuenta de Instagram, donde explica los resultados que arrojó la prueba médica a la que fue sometida en su pie sano.

Se trató de una electromiografía, que sirve para estudiar la salud de los músculos y las células nerviosas que los controlan, pero que no había podido realizarse antes debido a que tenía que esperar 6 meses para recibir resultados certeros.

“Mi pie derecho no volverá a funcionar, según los resultados médicos", dijo la modelo.

“Pese a que mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que con terapias, corrientes y ejercicios lo más seguro era que se fuera a recuperar”. Explicó Daniella. Sin embargo, no ha sido así.

Aunque se trata de una noticia fuerte y para muchos poco alentadora, la exreina de belleza demostró que tiene mucho coraje y enfrenta las duras pruebas que la vida le da con determinación y buen ánimo.

"Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero sólo cuando creemos en Dios, tenemos Fe y Esperanza entendemos que todo ocurre para algo. Hoy en día se cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos", agregó la modelo de 32 años.

A pesar del diagnóstico poco alentador, mantiene una actitud positiva y ese mensaje es el que busca dar a sus seguidores y a las personas que pasan por una situación como la de ella.

"Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona. Seguiré en mis rehabilitaciones junto a las personas que dan todos los días lo mejor de sí para ayudarme", finalizó.

En marzo pasado, Álvarez fue operada de un pequeño tumor que le apareció en su abdomen, que estaba muy cerca de la aorta y esta arteria se vio afectada, lo que impidió una buena irrigación sanguínea a sus extremidades inferiores. Aunque se hicieron varias intervenciones, no hubo solución y el pasado 13 de junio se realizó la amputación de parte de su pierna izquierda.