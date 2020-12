"Me gustan las dominicanas...", cantan Black Eyed Peas y Shakira

EFE

Los Ángeles, EEUU

"Me gustan las dominicanas, las boricuas y las colombianas. Y en East L.A. me gustan las chicanas", canta en una parte del tema Black Eyed Peas, quien se unió a Shakira en "Girl Like Me", en cuyo videoclip la estrella colombiana demuestra su habilidad como "skater".

Además del protagonismo de la cantante sobre la tabla, el clip de esta canción sobre las mujeres latinas muestra también a Shakira con un conjunto ochentero inspirado en las coreografías de aeróbic.

"Me lo pasé muy bien con este videoclip. ¡Espero que todos lo amen tanto viéndolo como nosotros rodándolo!", afirmó la cantante en su perfil oficial de Instagram, donde tiene 69 millones de seguidores.

"Quiero una mujer como Shakira, esta latina está rica, quiero una chica de familia que sepa vivir y que viva la vida", destaca la letra de esta canción que mezcla inglés y español.

"Girl Like Me" forma parte de "TRANSLATION", disco editado en junio por Black Eyed Peas y donde los raperos se volcaron con los sonidos latinos al incluir como invitados a estrellas hispanas de la talla de Shakira, J Balvin, Becky G, Maluma, Ozuna o Nicky Jam.

Shakira se ha mantenido muy activa en 2020 y, justo antes de que estallara la crisis de la pandemia protagonizó en febrero junto a Jennifer López el espectáculo de la Super Bowl de la NFL.

Tampoco ha dejado de lado su faceta humanitaria y, por ejemplo, denunció en la revista Time la "crueldad inimaginable" de las políticas de inmigración de EE.UU. con las que en los últimos años se han separado a más de 2.500 familias en las fronteras y que han llevado a que, en la actualidad, 545 niños sigan sin haberse reunido con sus padres.

"En 'la tierra de la libertad' hay 545 niños atrapados en tierra de nadie, en riesgo de crecer sin un padre ni una madre, 545 niños que tienen que irse a dormir sin nadie que les asegure que no están en peligro, 545 niños que no pueden abrazar, reír o tener algún contacto con las personas a las que más quieren", dijo.