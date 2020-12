Hackearon la cuenta de Facebook de Clarissa Molina

Redacción Entretenimiento

La presentadora de Univisión y modelo dominicana, Clarissa Molina denuncio que ha sido víctima de piratas informáticos, ya que le hackearon su cuenta de Facebook, así lo anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram.

Molina posteo varias “historias” en Instagram, donde advirtió a sus seguidores de que no hicieran “click” o abrieran mensaje proveniente de su página de Facebook ya que no es quien la está manejando.

“No abran ni den click a nada en mi página de Facebook hasta que yo les avise. Me la están tratando de quitar, esto no lo puse yo, me hackearon la cuenta de Facebook”, Público varios mensajes la modelo a través de su Instagram.

En la página oficial de Facebook, Clarissa Molina tiene un millón de seguidores y su última publicación es del 30 de noviembre, hasta entonces la modelo dominicana no ha dado a conocer que ha sucedido con su cuenta ni ha continuado alertando a sus fanáticos.

Molina es muy activa en las redes y siempre está posteando fotografías o videos con los que deja ver algunas pinceladas de lo que está aconteciendo en su día a día, algo que les encanta a sus miles de fanáticos y seguidores que no pierden la oportunidad para darle “Like” a sus fotos o escribirle emotivos mensajes.