Miley Cyrus confesó que no siente deseo sexual hacia Dua Lipa

Redacción Entretenimiento

La cantante Miley Cyrus volvió a revelar varias cosas que guardaba en el armario y es que en su reciente entrevista en “The Howard Stern Show” la artista habló acerca de algunas cosas que nadie sabía y una ellas fue sus interacciones con Dua Lipa en el videoclip “Prisoner”

A pesar de que en su video “Prisoner” las dos hacen creer al público que ya se han involucrado íntimamente Miley dejó en claro que jamás ha pensado o considerado esa opción, ya que ve a Dua Lipa como su amiga.

“No tuvimos relaciones íntimas, Dua me lo recuerda constantemente en el video, en realidad nunca he tenido un sueño candente con ella. Creo que la conozco demasiado bien como amiga, pero definitivamente me gusta fingir que lo hemos hecho porque termina dándonos muchos Visitas en nuestro video musical. Así que solo es manipulación, solo la manipulación estándar de la cultura pop, mis ganas de tener algo con ella es de un 5 por ciento”, explicó Miley en la entrevista.

Cyrus también reveló que ha pasado mucho tiempo en “FaceTime”, aplicación de videollamada para los dispositivos Apple, pue la pandemia ha dificultado las citas o el hecho de salir con personas, por lo que ha encontrado una forma de conocer o interactuar con personas de otra manera.

“Es un momento realmente difícil y desafiante, para conocer o salir con personas debido a la pandemia de coronavirus, así que tengo muchas interacciones en Face Time y también hago mucho sexo allí”, reveló Cyrus dejando a todos un poco sorprendidos.

Estar sobria para Miley no es un reto

En cuanto a su sobriedad la intérprete de ·”Heart of Glass” explicó que estar sobria no es algo tan desafiante como todos piensan, pues ella toma una decisión y la mantiene hasta el final, pero que en esta pandemia ha tenido momentos difíciles donde no ha podido mantenerse sobria.

“Siempre soy sincera y se que mucha gente rompió su sobriedad durante esta pandemia. Por suerte, no he vuelto a consumir drogas, pero estaba bebiendo durante la pandemia”, indicó Cyrus.

Miley reconoció que el alcohol no fue el causante de su ruptura amorosa con Liam Hemsworth, quienes estuvieron juntos durante una década y contrajeron matrimonio en 2018 y anunciaron su separación en 2019, por lo que solicitaron el divorcio meses después ese mismo año.

Mientras estaban comprometidos, su casa en Malibu se quemó en los incendios forestales de California, Cyrus dijo que lo perdió todo en ese entonces, por lo que Liam era lo único que le quedaba de esa casa.

“Simplemente me aferre a lo que quedaba de esa casa que éramos él y yo. Realmente lo amo y lo amaba mucho y todavía lo sigo amando y creo que siempre lo haré, pero había mucho conflicto entre nosotros, no me divierto con el drama y las peleas ”, dijo la cantante en la entrevista.

Hannah Montana y Disney

La ex chica Disney también explicó que la audiencia estaba tan apegada a su personaje de Hannah Montana que cuando salía de él a nadie le importaba quien era Miley, lo que le hizo pensar si ella era valiosa como persona y le trajo algunos problemas psicológicos.

“Cuando me arreglaba y me ponía una peluca, de repente estaba siendo perseguida por personas que persiguen mi autobús de gira y eso es demasiado para un niño y el recordatorio constante que cuando eres tú mismo no le importas a nadie. Pero si te arreglas como otra cosa algo que no eres y eres tan joven te daña psicológicamente