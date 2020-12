Alcover debuta con un disco de 14 temas urbanos y tropicales

Santo Domingo, RD

Alcover, productor y artista ganador del Latin Grammy, estrenó su álbum debut “El Gran Alcover”. La colección está compuesta por 14 pis­tas.

“El Gran Alcover” incor­pora estilos que van desde el reguetón y la salsa hasta el merengue y la bachata, demostrando el talento de este dominicano.

“¡Este disco lo resume to­do! Es todo lo que he traba­jado por tantos años. El ca­mino que he recorrido, las amistades que he cosecha­do, lo que he aprendido; lo mejor de mí está en una única pieza”, dijo.

Debido a la variedad de ritmos, estilos y colabora­ciones, para él es “como un playlist personalizado”.

El compositor, produc­tor y ganador de múltiples premios Billboard escribió y produjo todas las cancio­nes de su primer disco con el apoyo de creadores mu­sicales de distintos géneros.

“El Gran Alcover” inclu­ye éxitos anteriormente pu­blicados como “El Amor es Una Moda” ft. Don Omar and Juan Magán, las versio­nes acústica y urbana de “Ya lo Verás” ft. Bryant Myers and Adriel Favela, el fenó­meno viral “Ese Bom” ft. Mark B, Lírico en la Casa y Black Jonas Point.