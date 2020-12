Nelson Javier anuncia su salida del canal 25: “Nosotros aquí sobramos”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras 23 años en el canal 25, el veterano comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” anunció la salida del programa “El show de Nelson” de la plataforma.

A través de un video durante la transmisión del espacio televisivo y que más tarde publicó en sus redes sociales, el presentador dijo que le envió una carta a los dueños del canal, pero no le habían respondido lo que interpreta que no su producción no les importa al canal.

“Al día de hoy nosotros le enviamos una carta a la distinguida plataforma y no nos han contestado. Nosotros no le importamos a esta canal, nosotros no le importamos a esta plataforma (…) Esto no es un pleito, esto es una despedida con abrazo, con cariño y con la emoción y el respeto que se merece cada cual”, expresó Javier al momento que agradecía al canal y le deseaba suerte al siguiente programa que se transmita a esa hora.

Asimismo, aclaró que se va sin deber dinero: “Por si las moscas quieren decir que yo me voy de aquí debiendo dinero es totalmente negativo, y si le debo un peso que me lo hagan saber para pagarlo porque yo no le he vendido horas a nadie; a mí es que me han vendido mis horas y no se me ha dado la recompensa de lo mismo”, indicó.

“El Cocodrilo” explicó que su salida de esa plataforma no marca un distanciamiento de amistad entre él y los dueños de canal. “Nosotros aquí sobramos y como sobramos nos vamos. Respeten siempre este canal”, manifestó dejando abierta la posibilidad de regresar solo en “el momento que se me respete”.

Salud

El presentador de “Buena Noche” dijo la semana pasada que se someterá a un cateterismo, tras sufrir un derrame ocular en el ojo izquierdo.