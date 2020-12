Homenaje de distinción a Franjul

BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

Es un privilegio tener un amigo de excepción como Miguel Franjul, capaz, inteligente, sobrio, un gran comunicador, conoce la realidad del periodismo en todas las vertientes y épocas. Por eso el Listín Diario es uno de los periódicos que está a la vanguardia de la información. Me alegro y felicito a mi gran amigo Miguel Franjul por ser distinguido con el Premio Nacional del Periodismo. Buena elección, muy merecida, bonito acto en el Palacio Nacional con invitados especiales y la presencia del presidente Luis Abinader, quien hizo entrega del pergamino de reconocimiento junto a los familiares del homenajeado. ¡Qué bien!.

Cena Banreservas

Estuve en una cena, que comenzó a las cinco de la tarde en la capital del país, invitada por el gerente del Banco de Reservas, señor Samuel Pereyra, con motivo de la Navidad, en un gran salón que permitió mantener el distanciamiento social y sin descuidar las mascarillas. Una degustación sensacional de ocho tiempos, preparada nada más y nada menos que por la famosísima chef María Marte, dos estrellas Michelín, orgullo dominicano. Saboreamos esa exquisita cena, servida con esmero y distinción, el señor administrador muy galante, estuvo presentándose por cada mesa antes los comensales, muy atento, todo un caballero, habló breve agradeciendo a cada uno de los periodistas su presencia en un encuentro muy bello en el salón Epic Center de Blue Mall, decorado con esmero y distinción con árboles navideños. Fueron servidos buenos vinos blancos y tintos, entre otras bebidas.

Detalles

Estuve en la actividad del Banco de Reservas en la misma mesa del señor Ysidro García, sub administrador de negocios en esta institución bancaria, una persona súper agradable, a quien conocía, un gran amigo, que estuvo en otro banco como ejecutivo, muy buena compañía, conversamos bastante al igual que con otros comunicadores amigos nuestros, muy conocidos, que compartimos la mesa.

Cero toque de queda

Desde que comenzó la pandemia he sido una defensora del toque de queda, porque el Covid 19 no respeta edad, ni ricos, ni pobres, pero no todos nos ajustamos al encierro y a que no lo quiten. Los privilegios no son buenos, mucho menos jugar con la gente. A partir de hoy cero toque de queda, igual para todos. Hasta la próxima.