Conciertos vía internet: Desde RD para todo el mundo

A medida que la vida nos ha ido adecuando al Covid-19 los protagonistas del espectáculo buscaron la manera de seguir produciendo y los conciertos virtuales llegaron como una forma de mantener el negocio de los shows con vida y de que todos los involucrados (artistas, músicos, técnicos, productores, suplidores...) encontraron una manera de seguir siendo productivos económicamente.

En esta “ola” se montaron, de inmediato, los merengueros quienes han presentado con rotundo éxito sus shows artísticos, con un alto contenido de producción y aceptación, con la ventaja de que, ahora, al ser vía internet pueden llegar a todo el globo terráqueo; solo se trata tener una buena plataforma, saber hacer un buen marketing de venta y presentar una propuesta de calidad y competitiva.

También los intérpretes de música urbana vieron en esta nueva modalidad una productiva manera de llevar sus shows a sus miles de seguidores.

Desde el jueves pasado República Dominicana se convirtió en el escenario del mundo al tener en ofertas conciertos con los artistas el merenguero Johnny Ventura, el baladista Ricardo Montaner y el bachatero Ricardo Montaner.

La noche del jueves más de 26 mil personas se disfrutaron “Más de 100”, el espectáculo virtual producido por René Brea y con el que Johnny Ventura celebraba el “Día de Acción de Gracias” y el “Día Nacional del Merengue” a través de Adnstreamconcerts.com.

Esa misma noche Frank Reyes, desde el anfiteatro Aconra de Cap Cana presenta su propuesta en una producción de Víctor Dumé, a través de la plataforma futurestreamde.tv. Este concierto contó con la particularidad que tuvo una segunda entrega también el pasado sábado.

Ese 28 de noviembre Ricardo Montaner presentó “Las canciones que amo” desde el mágico Anfiteatro Altos de Chavón, con un concierto extraordinario y que pudo ser visto en todas partes del mundo a través de la página https://montaner.vnew.live.

El comienzo

El productor de espectáculo René Brea, quien ha sido de los primeros en iniciar con esta nueva temática concertina, y que bajo su plataforma ADN Stream Concert, ha llevado al público una extraordinaria propuesta de espectáculos con los merengueros, y prefiere enfocarse en la calidad y no en la cantidad.

“Creo que se trata de calidad y no cantidad. Es algo que los que estudian el comportamiento en las redes sociales y buscan optimizar y potencializar inversiones conocen muy bien, se busca la calidad de los seguidores y no necesariamente la cantidad. Pero me parece que se han quedado esperando el “ya pasó” como muchos otros. Es tiempo de que activen esa maquinaria de seguidores y le brinden al público algo con calidad, pues a diferencia de una fiesta o un evento puntual, estos conciertos te ponen en el mundo con un solo click”, explica al LISTÍN DIARIO.

Marcando los pasos

Con la primera entrega de estos conciertos, bajo la producción Brea a través de la plataforma ADNStreamConcerts.com Héctor Acosta, “El Torito” arrancó con una excelente puntuación al presentar “Héctor Acosta Mundial”, el pasado 30 de agosto, a un costo de 10 dólares para ese entonces, alcanzando un récord en este tipo de transmisiones de 23, 172 usuarios.

Ante el éxito de “El Torito” la plataforma Wachaoplus.com animó a Omega para presentar su primer concierto virtual el 12 de septiembre, a un costo de 10 dólares, aunque la propuesta tuvo la intención de llevar un show competitivo los resultados no fueron los esperados por el público.

Pero para el domingo 20 de septiembre y bajo esa misma plataforma, con una boleta al mismo precio, Mozart La Para pasaba la prueba de su primer concierto virtual. “Imparable”, con una banda dirigida por Antonio González, el cantante urbano mostró que también los intérpretes del género urbano tenían material que mostrar y vender.

Definitivamente no quedaba otra alternativa y ante los pocos avances de en contra del Covid-19 no había señales de regresar a la normalidad, así que los cantantes urbanos decidieron seguir intentándolo y Lírico en la Casa y Secreto se unieron el 12 de octubre y desde la plataforma online 7th Venue dieron a su público lo mejor de su repertorio.

El pasado 31 de octubre el cantante urbano Aderly Ramírez Oviedo, conocido por el nombre artístico Rochy RD subió a escena con su concierto “Coronao” y producido por Guilietta Music, con una boleta a 10 dólares.

Las ofertas

Eddy Herrera.

El 18 de octubre más de 20 mil personas desde diferentes países se disfrutaron “Eddy Herrera Realeaded”, con un concierto de más de dos horas de su mejor música y una incuestionable producción de ADN Stream Concerts..

Ultraconcierto.com

Fidel Romero y su plataforma Ultraconciertos.com, y para el domingo 8 de noviembre Sergio Vargas anuncia su concierto “Toque de queda”. Siguiendo con el artista de música cristiana Marcos Yaroide, desde un lujoso escenario en Cap Cana en Punta Cana y Don Miguelo, la noche del 22 de noviembre presentó su concierto “Don Miguelo Live 2.0”, .