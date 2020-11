Montaner el Altos de Chavón llega hasta “La cima del cielo”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Las luces de Altos de Chavón se volvieron a encender la noche de ayer con el concierto “Las canciones que amo” que protagonizó Ricardo Montaner, donde regaló una velada llena de romanticismo tanto a las más de 150 personas que se encontraban presente en el lugar como aquellas que lo vieron desde sus casas alrededor del mundo.

Con recuento de sus mayores éxitos que reunieron parte de sus 40 años de carrera, el artista nacionalizado dominicano entregó uno de sus mejores shows brindado en República Dominicana, aun con la difícil situación que vive el mundo debido a la pandemia.

Con una increíble puesta en escena, sonido, luces, diseños de pantalla y la magia de la tecnología el mundo entero pudo transportarse hasta Altos de Chavón y disfrutar por más de dos horas de la estrella de la música romántica.

Público presente

Luego de interpretar varios temas, Montaner tomó la palabra para darle la bienvenida al público: “Quiero darle las gracias por acompañarme. Estábamos llenos de expectativa con ganas de regresar. Como dijo un amigo mío hace una semana: era hora de volver a encender las luces. No tienen ustedes de la emoción que pasa por mi corazón y por mi mente”, expresó emocionado el artista.

Para luego recordar viejos tiempos, cuando no existía el coronavirus y la cercanía y la multitud no representaba un problema letal para las personas. “Desde este lugar donde me he presentado ya unas cuantas veces con gente hasta las esquinitas, hoy somos aquí unas 150 personas más o menos en un lugar donde caben más de seis mil”, dijo Montaner remontándose a los momentos en que el púbico que lo sigue podía llenar ese espacio ubicado en Casa de Campo, La Romana, sin temor a contagiarse de una enfermedad.

Las canciones que ama

Una selección de 25 temas que iba interpretando mientras contaba anécdotas de los mismos, su inconfundible voz y el acompañamiento de su banda regalaron una noche inolvidable.

“La chica del ascensor” (1989), “Será” (1991), “A dónde va el amor” (1988), “El poder de tu amor” (1999), “Castillo azul” (1992), “Solo con un beso” (1988), “Me va a extrañar” (1989), fueron algunos de los temas que a lo largo del tiempo se han convertido en himno y con los que el cantante demostró que por más que pase el tiempo, sus letras y melodías siguen calando en el corazón del público.

Otros temas que también forman parte de las canciones que ama son: “Convénceme”, Resumiendo”, “Que ganas de volver”, “Tan enamorados” y “Te adoraré”, esta última la interpretó con una nueva artista de origen argentina llamada Nani Bargiano y de la que aseguró pronto será la nueva estrella de la música.

También formaron parte de su repertorio “Déjame llorar” y “Al final del arcoíris”, temas que tienen un significado especial para él. El primero el cual es parte de su álbum “El último lugar del mundo” (1991) y que escribió para un amigo que había perdido a su esposa.

Mientras que “Al final del arcoíris” es la respuesta a “Déjame llorar” se la dedicó a su tío Pico, quien falleció hace dos días.

Al momento de interpretar “Honda” el ganador del Grammy Latino a la Excelencia en 2016 dijo que este tema le recuerda a República Dominicana.

Con el mismo sentimiento de siempre, pero esta vez si su hija Evaluna, Montaner cantó “La gloria de Dios”, para luego finalizar la velada de más de dos horas en “La cima del cielo”.