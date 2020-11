Más de 26 mil espectadores disfrutaron del Día del Merengue con el concierto de Johnny Ventura

Santo Domingo, RD

El popular merenguero Johnny Ventura celebró la noche de este jueves el esperado concierto virtual “+ de 100”, bajo la producción de René Brea, con un repertorio de grandes éxitos y una orquesta de más de catorce músicos.

El show visto en todo el mundo desde la plataforma de ADN Stream Concerts alcanzó veintiséis mil seiscientas veinte (26,620) conexiones a tiempo real, logrando un récord en evento por paga para un artista del género tropical.

Con este espectáculo, el llamado “Caballo Mayor” celebró con el público en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, mientras que con dominicanos el Día Nacional del Merengue, ritmo declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Temas como “Yo soy el merengue”, “Hasta la tambora”, ``Rebeca”, ``Las vacaciones” y “Disco rayao” fueron las primeras interpretaciones, “Se Van”, El tema de mayor pegada de este año fue parte del repertorio de la noche.

El portal de ADN Stream Concerts reportó presencia de espectadores, desde Estados Unidos, República Dominicana, México, Venezuela, Canadá, Colombia, Chile, España, Japón, Italia, Honduras, Francia, Puerto Rico, Perú, Holanda, Rusia, Alemania, Brasil, Curazao, Aruba, Panamá, Ecuador, Perú, Reino Unido, Guatemala. Argentina, Costa Rica y otras localidades.

La puesta en escena fue filmada con más de catorce cámaras que permitieron captar cada momento y detalles de las modernas pantallas y luces que sirvieron de elementos para el montaje realizado por Brea.

El espectáculo que contó con la dirección musical de Henry Jiménez rememoró parte de la magia del Combo Show. El repertorio más extenso del merengue hizo vibrar a varias generaciones durante dos horas y veinte minutos.

Al mismo tiempo que el concierto podía ser disfrutado desde las computadoras, tabletas, smart TV o celulares, la producción realizó una cobertura en las redes sociales, bajo la coordinación de la estratega Yessely López, la cual recogía las reacciones de personas de todo el mundo que disfrutaban de la música a tiempo real de Johnny Ventura.

Además de Johnny, en el live también cantaron Jandy Ventura, Roberto del Castillo y Junior Mercedes.

Don Johnny expresó que contar con el cariño del público, sus colegas y familiares por más de 6 décadas lo convierte en uno de los hombres más afortunados del mundo y le da gracias a todos por acompañarlo a través de su carrera.

ADN sigue afianzándose en la industria del entretenimiento como la plataforma más robusta, estable y con contenidos de gran calidad.

