Nelson Javier “El Cocodrilo” se someterá a un cateterismo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras sufrir un derrame ocular, el comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” se someterá mañana viernes un cateterismo.

La información la ofreció el propio presentador a través de un video en su cuenta de Instagram, donde pidió a sus seguidores que oren por él.

“En semanas anteriores mis médicos oculistas detectaron un derrame ocular en mi ojo izquierdo. Eso equivale que los mismos me enviaron a hacerme un trabajo en el corazón y tengo arterias que no están en el nivel para trabajar el corazón perfecto. Por tal específicamente mañana (viernes) me voy a realizar un cateterismo”, explicó el veterano comunicador en el video.

Asimismo, dijo que al destapar sus arterias con el procedimiento, podrá volver a ver de su ojo izquierdo.

Se recuerda que hace varias semanas el presentador de “Buena Noche” confesó que sufrió una hemorragia subconjuntival, aunque no fue nada grave y aseguró que con una operación todo quedaría resuelto.

“Sí, sufrí un derrame ocular en un solo ojo, esto me creo una capa en el centro del mismo lo cual me dificulta ver con claridad, luego de varios estudios se determinó que con una operación todo queda resuelto”, escribió el veterano comunicador en sus redes sociales.