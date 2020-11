Billie Eilish hace historia en los Grammy con su canción para "James Bond: Sin Tiempo para morir"

EUROPA PRESS

Los Ángeles, EE.UU.

Billie Eilish ha roto un nuevo hito en los Grammy. Su tema para la banda sonora de la próxima película de James Bond: Sin Tiempo para Morir, ha sido nominada a mejor canción escrita para medios visuales pese a que la película protagonizada por Daniel Craig ha retrasado su estreno hasta 2021 a causa del coronavirus. Es la primera vez en la historia de los premios que se nomina una BSO antes del estreno del filme al que pertenece.

La canción de Eilish compuesta para No Time to Die se publicó en febrero, dentro de la campaña de presentación de los Grammy 2019-2020, de cara al estreno de la película en abril. Sin embargo, tras varios retrasos, la fecha de estreno de la última película de Craig como Bond se ha fijado para un año después (abril de 2021), por lo que el público ha podido escuchar el tema, pero no ver la cinta para la que fue escrito.

La canción principal del filme corresponde a Eilish y a su hermano Finneas O*Connell, y llegó a posicionarse en el nº 16 de las listas de Billboard en Estados Unidos, debutando en el primer puesto del ranking en Reino Unido. El videoclip, dirigido por el creador de los títulos de crédito de James Bond Daniel Kleinman, fue lanzado el 1 de octubre, poco antes del supuesto estreno de la película en noviembre antes de ser retrasado nuevamente hasta 2021.

La categoría de mejor canción para película se remonta a 1987, cuando se denominó "canción específicamente escrita para cine o televisión". Hasta ahora, otros dos temas de la franquicia Bond habían sido nominados, You Know My Name de Casino Royale (2007) y Skyfall de Adele en 2013, en el que la cantante francesa fue también ganadora.

La canción de Eilish habría sido una nominación obvia, si la película se hubiese estrenado a tiempo. Sin embargo, pese a los dos retrasos en su lanzamiento, la banda sonora ya ha sido un éxito, y la Recording Academy ha considerado que merece estar en los Grammy 2020, aunque los fans no hayan podido verla aún en su contexto original.

Billie Eilish también ha sido nominada en las categorías de grabación del año y mejor canción pop solista por su éxito Everything I Wanted.