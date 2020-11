La Perversa sale en libertad tras llegar a un acuerdo de 120 mil pesos

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El Juzgado de Paz de San Felipe, Puerto Plata, dispuso dejar en libertad a la exponente urbana La Perversa tras llegar a un acuerdo económico de 120 mil pesos. Esto luego de ser apresada el pasado domingo por violar el distanciamiento social en un masivo recorrido que protagonizó en esa provincia.

Aunque la Fiscalía solicitó una garantía económica de unos 10 salarios mínimos, equivalente a unos 400 mil pesos, para dejar a ella y a su equipo en libertad, Denisse Michel Tejada, nombre de pila, explicó que llegó a un acuerdo con las autoridades: “Me siento bien de verdad. Llegamos a un acuerdo de 120 mil pesos, ya se resolvió”.

A través de una llamada telefónica Denisse Michel Tejada, nombre de pila, habló con Santiago Matías “Alofoke” y expresó su arrepentimiento por haber participado en la actividad.

“Me siento arrepentida. No tengo culpa que la gente me caigan atrás a mí, pero le pido disculpas al Ministerio Público y al público de Puerto Plata”, expresó la joven en la llamada telefónica.

La Perversa explicó que cuando la invitaron para Puerto Plata fue a grabar un video de otro cantante y ella no sabía que estaba el “Circuito POP”, actividad que fue publicitada con la imagen de ella y donde asistieron cientos de personas.

También dijo que no conocía a Carlos Martínez “el Tsunami”, el pelotero con el que estaba en el motor y solo fue con el fin de grabar el video. “Sin embargo el pelotero fue al circuito porque yo también iba”, indicó.

La intérprete de “Café con leche” manifestó que al momento de ser apresada ya estaba en montada en su vehículo porque ya se iba para su casa.