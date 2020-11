Georgina Duluc sobre Carolina Herrera: La elegancia no se consigue llevando su estilo “muy limitado”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Recientemente se volvieron virales algunos de los consejos de estilo de Carolina Herrera que, aunque muchas personas están de acuerdo con lo expresado por la diseñadora, otras no lo consideran correctos. Una de esas es la comunicadora Georgina Duluc, quien calificó el estilo de la modista de “muy limitado”.

En el 2018 Herrera dio una entrevista para el Daily Mail sobre cómo deberían vestirse las mujeres mayores de 40. Entre los consejos que dio fue que las féminas a esa edad deben olvidarse de las minifaldas, dejar los de usar bikinis, jeans, escotes, el cabello largo, entre otras cosas.

Con la sinceridad que la caracteriza, Georgina Duluc expresó no estar de acuerdo con estas declaraciones y salió al frente de las mujeres de cuatro décadas.

“No sé si calificar de prejuiciosas, retrogradas o involutivas sus palabras, nos invalida por la edad y nos pone un sello de caducidad estético”, escribió la comunicadora en un largo mensaje en sus redes sociales.

Duluc manifestó que lo dicho por Carolina estereotipa a las mujeres cuando afirma que son peores cuando salen “casi desnuda” y afirmó que para vestir de la diseñadora no hay que ser elegante ni tener clase, sino tener dinero refiriéndose a los costoso de sus diseños.

“La elegancia Sra. Herrera, no se consigue llevando su estilo (muy limitado, por cierto) un estilo donde lo primordial no es ser elegante, ni tener clase, sino dinero para comprar en su tienda. Voy a considerar no usar los hermosos conjuntos, vestidos, zapatos, bolsos y accesorios que tengo de CH y que tanto me costaron, no me sentiría cómoda, estaría traicionado según usted mi ideología e identidad”, dijo la comunicadora de 46 años.

Georgina dejó claro que aunque tiene más de 40 y usa todo lo que en la opinión de Herrera no debería, tiene “más elegancia y garbo que cualquiera de sus modelos”.

“Resulta irónico y contradictorio q diseñe para mujeres seguras y empoderadas que se han pasado la mitad de sus vidas derribando patrones a niveles tales que sólo ellas, precisamente sean las q puedan comprar su marca. Pero este comentario no debe preocuparle, estoy segura q aquí en Dominicana las ventas se dispararan y penosamente serán las mismas a las q llamas desclasadas y ridículas las 1ras en gastar sus dolaritos en tu lujosa tienda. ¿Y ahora... que hago con tus cosas?”, finalizó la presentadora.